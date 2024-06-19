الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

استقرر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، تزامنا مع ارتفاع رصيد مصر من احتياطي الذهب والنقد الأجنبي بنحو 209 ملايين دولار، ما يعادل 8 مليارات جنيه خلال شهر واحد، حسب بيانات البنك المركزي وارتفعت الأرصدة في البنوك إلى 832.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي والأحد المقبل، يطرح المركزي، أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه، من خلال عطائين، الأول قيمته 25 مليار جنيه، لأجل 6 أشهر، ويستحق في 24 سبتمبر، والثاني فقيمته 20 مليار جنيه، لأجل عام، ويستحق في 24 يونيو 2025، وسجلت العملة السعودية نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

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سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى 19-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع

وقدر  الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر  الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

 

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