الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز

حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 29 ألف زائر فى أول 3 أيام من عيد الأضحى

حديقة الحيوان في
حديقة الحيوان في الإسكندرية

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استقبلت على مدار ثلاثة أيام من عيد الأضحى 29 ألف زائر، مشيرة إلى أن أمس الثلاثاء ثالث أيام العيد، ارتفع أعداد الزائرين عن اليوم الأول والثاني ليصل إلى 15 ألف زائر.

وأضافت "فتحي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حديقة الحيوان استقبلت في يومها الأول ما يقرب من 4 آلاف زائر، وفي اليوم الثاني 10 آلاف زائر، لافتة إلى أن الأعداد أقل من عيد الفطر؛ بسبب ارتفاع حرارة الجو وإقبال المواطنين على الشواطئ.

ولفتت إلى أن حديقة الحيوان تفتح أبوابها من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات، مشيرة إلى أن الحديقة تعد من أكبر حدائق الحيوان على مستوى المحافظات بعد حديقة الجيزة.

الاستعداد لاستقبال الزائرين

وأشارت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية إلى أن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الإجراءات، من النظافة والصيانة وزيادة أماكن جلوس واستقبال الجماهير، ومد الحديقة بتعزيزات أمنية، فضلًا عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الحيوانات؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من خلال توفير الفاكهة المثلجة وقوالب الثلج وأدشاش المياه للدببة بحميع أنواعها، ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة تحنبًا للاحتباس الحرارى، مع إعطاء الحيوانات الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة ومقاومة الحرارة، ورش الحديقة والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظًا على صحة الحيوانات.

ونوهت بأن الحديقة الحديقة استقبلت ولدات جديدة منها النسناس العبلنج، ومولود فرس النهر أنثى سميت "هبة من الله" وهي المرة الأولى منذ 15 عامًا التي تستقبل الحديقة مولود لفرس النهر، كما أن الحديقة استقبلت ولدات للقرد الحبشى وأيضًا فقسًا من الدجاج الكوشين والطاووس الهندى.

وكانت قد مدت الإدارة المركزية والهيئة العامة للخدمات البيطرية الحديقة قبيل عيد الفطر الماضي ببعض الحيوانات والطيور والزواحف الجديدة منها: "الألبكة" وهو نوع جديد لم يكن موجودًا بحديقة حيوان الإسكندرية من قبل، بالإضافة إلى ثعبان الأصلة والكبوشي، فضلًا عن استقبال الحديقة ولدات منها: "الكبش الأروي، القرد الحبشي، والنسناس العبلنج".

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