الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا فى يورو 2024

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

يتحدى منتخب كرواتيا نظيره ألبانيا، على ملعب "فولكسبارك"، في مباراة قوية مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ويقودها الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب كرواتيا ضد ألبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية بالتأهل عن المجموعة التي سماها المتابعون بمجموعة الموت، والتي تضم أيضًا حامل لقب النسخة الماضية إيطاليا، إضافة للمنتخب الإسباني.

ويدخل منتخب كرواتيا هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما خسر أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المسابقة، لذلك يبحث عن انتصاره الأول في يورو 2024 وتخطي عقبة دور المجموعات تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل تعزيز فرص تأهله للدور التالي من المسابقة.

ويطمح المنتخب الكرواتي في تحقيق إنجاز الفوز بأول لقب كبير خلال تاريخه، بعد أن وصل لنهائي ونصف نهائي كأس العالم، بقيادة أسطورته لوكا مودريتش الذي يخوض بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة في مسيرته.

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وخسر منتخب ألبانيا، بقيادة المدرب البرازيلي سيلفينيو، على يد إيطاليا بنتيجة 1-2، في الجولة الافتتاحية من المسابقة، التي أقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

لذلك يريد المنتخب الألباني مصالحة الجماهير الغاضبة، وتحقيق فوزه الأول رغم صعوبة الأمر؛ نظرًا لقوة الخِصم الكرواتي، أملًا في تعزيز فرصه في أن يكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتتأهل للدور التالي على الأقل.

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تضم منتخبات ألبانيا، إسبانيا وإيطاليا.

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