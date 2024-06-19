الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان عاجل من "شئون الحرمين" بشأن خطة طواف الوداع للحجاج المتعجلين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

‏أعلنت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح خطة الرئاسة لطواف الوداع للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم، من خلال تهيئة الخدمات الدينية والأجواء التعبدية بالتناغم والتكامل مع الجهات المعنية العاملة بالمسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن؛ لتقديم الخدمات الدينية المتميزة المحوكمة بأعلى مستويات المهنية للحجاج.

شئون الحرمين تختتم مشاركتها فى مبادرة "ملتقى إعلام الحج"

 

txt

"شئون الحرمين" تترجم خطبة عرفة لـ37 لغة عالمية

تسخير التقنية والمنصات الرقمية لإنجاح خطة طواف الوداع

وذكرت الرئاسة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء- أنها سخرت طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية من منسوبي الرئاسة الدينية والمتطوعين، إضافة إلى تسخير التقنية والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية؛ لإنجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين، المرسومة مسبقًا ضمن خطط الرئاسة الدينية لموسم حج 1445هـ؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن المتعجلين دينيًا، ومواجهة ذروة توافدهم إلى المسجد الحرام بعد رمي الجمرات يوم الثاني عشر لأداء آخر ما تبقى من مناسك الحج.

وأشارت إلى أنها نفذت عددًا من المبادرات النوعية والمناشط الدينية في مرحلتها الثالثة، الملائمة لتقاطر الأعداد المليونية إلى المسجد الحرام من الحجاج المتعجلين لإتمام نسكهم بأداء طواف الوداع.

شؤون الحرمين نجاح خطة طواف الوداع طواف الوداع خطة طواف الوداع السعودية المسجد النبوي مناسك الحج

مواد متعلقة

الحكومة تدعم منظومة إنتاج الخبز المدعم بـ130 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى

بعثة الحج السياحى: إعادة 142 حاجًا تائهًا منذ بداية الموسم

رئيس هيئة الأركان السورية يشدد على بذل المزيد من الجهود لمواجهة الإرهاب

مجلس الأمن الروسى: على دول "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولى

رئيس بعثة الحج السياحى: حل مشكلات واجهت بعض حجاج السياحة فى مِنى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ527 ألفًا و390 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

كونجرس الفلبين يجرى تحقيقًا عاجلًا فى حملة أمريكية مضادة للقاحات الصينية

الأكثر قراءة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

لأول مرة منذ نوفمبر.. مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية عبر غزة

سعر الدولار اليوم 19-6-2024 فى مصر

بيان عاجل من "شئون الحرمين" بشأن خطة طواف الوداع للحجاج المتعجلين

"الأرصاد" تُعلن موعد بداية الصيف.. وتكشف سر الشعور بالحرارة الشديدة نهارًا

تحرير 16 محضر مخالفات لأصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين