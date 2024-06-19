الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شباب ورياضة كفر الشيخ": قدمنا خدمات لأكثر من مليون مستفيد في مبادرة "العيد أحلى"

مراكز الشباب
مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ،  أن مراكز شباب وأندية المحافظة شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين عليها مع بداية اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، كما قدمت على مدار ثلاثة أيام سابقة من مبادرة ”العيد أحلى" خدماتها بالمجان لما يزيد عن مليون مواطن خلال أيام العيد، تضمنت برامج وفعاليات متنوعة.

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وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن خطة برامج وفعاليات مراكز الشباب، تحمل الكثير فى جعبتها من تنورة وعروض الأراجوز  لقضاء روادها أسعد الأوقات على مدار أيام المبادرة.

 

وأضاف أن مراكز شباب المحافظة بالقرى والمدن استقبلت ما يزيد عن مليون مواطن على مدار الثلاث أيام المنقضية من المبادرة، مشيرًا إلى استقبال 85 ساحة لنصف مليون مواطن، بمراكز الشباب والأندية الرياضية لأداء صلاة العيد بالتعاون مع الأوقاف، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

  • إقبال كبير على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الإقبال الكبير  يعد نجاحا كبيرًا للمبادرة التي تثبت قدرة مراكز الشباب على جذب جميع الفئات العمرية لقضاء الإجازة بها متفوقة على منافسيها من الأماكن العامة كونها تقدم خدمات متنوعة ومتميزة وبالمجان لروادها وفق تعليمات وزير الشباب والرياضة، كما يعكف فريق عمل المديرية بالغرفة المركزية على متابعة تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة والملاعب لحماية المشاركين على مدار الساعة، وتستمر المتابعة الفنية من جانب الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية على متابعة التغطية الإعلامية بالإدارات الفرعية لحظة بلحظة، وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية.

وفي سياق متصل، فقد شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ زحاما شديدًا من أهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفس ترفيهى متميز لأبناء كفرالشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالاضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلًا عن المسطحات الخضراء، بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.


كما شهدت حديقة الحيوان بمدينة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من الزوار، خاصة على بيت السباع والقرود، إضافة إلى مشاهدة الحيوانات المتنوعة التي تتميز بها الحديقة للاستمتاع بالطبيعة وقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك في أجمل الحدائق بمنطقة الدلتا.

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