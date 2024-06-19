الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألمانيا يسعى للتأهل أمام المجر.. وسويسرا يواجه اسكتلندا فى يورو 2024

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

يصطدم منتخب ألمانيا الأول بنظيره المجر، على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، ويقودها الحكم الهولندي "داني ماكيلي".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب ألمانيا ضد المجر في بطولة يورو 2024، اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ألمانيا تسعى لمواصلة الانتصارات أمام المجر في يورو 2024

ويسعى المنتخب الألماني، بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، لمواصلة نغمة الانتصارات وتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، في رحلة البحث عن اللقب الرابع لكأس أمم أوروبا والأول منذ نسخة عام 1996.

ويخوض منتخب ألمانيا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على اسكتلندا بنتيجة 5-1، في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024.

في المقابل، يرغب منتخب المجر في تحقيق فوزه الأول بالمسابقة خلال هذا اللقاء، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة على يد سويسرا بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى من بطولة يورو 2024.

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سويسرا يواجه اسكتلندا في ثاني جولات يورو 2024

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب سويسرا بنظيره اسكتلندا، على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا، ويقودها الحكم السلوفاكي "إيفان كروزلياك".

ويأمل المنتخب السويسري، بقيادة المدرب مراد ياكين، في تحقيق انتصاره الثاني، في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، من أجل تعزيز فرص تأهله للدور التالي من المسابقة.

في حين يريد منتخب اسكتلندا حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية أيضًا ومحاولة تجاوز دور المجموعات، خاصة بعد الخسارة بخماسية من ألمانيا في افتتاحية يورو 2024.

المانيا المجر يورو 2024 سويسرا اسكتلندا

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