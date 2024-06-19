الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تُعلن موعد بداية الصيف.. وتكشف سر الشعور بالحرارة الشديدة نهارًا

الصيف
الصيف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن قيم درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

 وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “ القناة الأولي”، اليوم الأربعاء، إلى أن اليوم سيشهد استمرار الكتل الهوائية الشمالية ومعظمها قادم من على البحر المتوسط؛ لأن البلاد تتأثر بامتداد الهند الموسمي، وبالتالي تؤدي لتعديل درجات الحرارة وتحمل كميات كبيرة من بخار الماء.

وأضافت أن نسب الرطوبة زادت بشكل كبير، ما يجعل الطقس خلال فترة النهار  شديد الحرارة بالقاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات الصعيد، ومائل للحرارة  إلى حار على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه هناك انخفاض فى درجات الحرارة خلال فترات الليل فى معظم محافظات الجمهورية، وأنه متوقع اليوم أن يكون هناك نشاطًا نسبيًا للرياح، يساعد على الإحساس بنسب رطوبة وقيم درجات حرارة أقل.

ونوهت بأن غدًا تكون البداية الفلكية لفصل الصيف، ويستمر قرابة ثلاثة أشهر، متابعة أنه لن يكون هناك تغيير كبير فى الحالة الجوية، وقيم درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري تظل ما بين الـ37 إلى 38 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس

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