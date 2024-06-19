الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيه من وزير الري بشأن المصارف الزراعية على مستوى الجمهورية

الدكتورهانى سويلم
الدكتورهانى سويلم

تلقى الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وأوضح التقرير، أنه أثناء مرور المهندس رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا والمهندس مدير عام صرف الغربية تلاحظ ارتفاع منسوب المياه بمصرف ابشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية، حيث تم علي الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بإدارة صرف الغربية “لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل” لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم أمام قرية سجين بطول ٤٠٠ متر، ما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعي.

تخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة

وفور ورود بلاغ بارتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحرى زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك؛ دفعت الإدارة العامة لصرف الغربية  بحفار الإدارة والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة.

كما وردت شكوى من بعض الأهالي ثانى ايام عيد الاضحى المبارك من وجود عطل بالخط الرئيسى بالمجمع رقم ٥٢ ايمن مصرف السرو العمومى، حيث تم على الفور التحرك بمعدات وأفراد الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم العطل فى حينه.

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وفور ورود بلاغ بحدوث إنسداد بسحارتي مصرف عمومي ٨ بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التى ألقاها بعض الأهالى بالمصرف؛ دفعت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بالمعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أى إزدحامات.

استعداد جميع أطقم النوباتجية خلال أجازة العيد

كما تم مرور مسئولى الصرف على مراكز الطواريء التابعة للهيئة فى كل من الزقازيق ودمنهور والاسماعيلية والمنيا وقنا للوقوف على حالة المعدات والتأكد من جاهزيتها لأى حالات طوارئ محتملة، ومتابعة تواجد واستعداد جميع أطقم النوباتجية خلال أجازة العيد.

ووجه “سويلم”، باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم الصرف بالمحافظات المختلفة ومسئولى الميكانيكا؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

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