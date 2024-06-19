الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة منذ نوفمبر.. مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية عبر غزة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أنه لأول مرة منذ نوفمبر الماضي طائرة مسيرة تعبر من غزة  وسقطت في مناطق الغلاف.

واستشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأُصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسلطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع توغل قوات الاحتلال برًا نحو الحي وشارع الطيارة.

كما قصفت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

طائرة غزة

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