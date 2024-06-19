رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال لجنة التفتيش على المخابز

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين، أستهدفت مخابز الخبز البلدي بنطاق غرب المنصورة، ذلك للتأكد من مدى التزام المخابز بالموازين وجودة الخبز وإنتاج الحصة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة

ترأس الحملة مى عبد الرازق، نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية بحى غرب، والدكتور محمد ناجي الشاذلي مدير الرقابه التموينيه، وصلاح ربيع الماظ رئيس الرقابة التمونية.

وتمكنت الحملة خلال جولتها التفتيشية من تحرير ٥ محاضر، مابين عدد ٢ محضر مخالفه للموازين المقرره، و٣ محاضر عدم توافر شهادات صحية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، على تكثيف الحملات التفتشية على المنشأت التجارية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا للتأكد من توفر مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين.

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