الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

شقق إسكان اجتماعي-
شقق إسكان اجتماعي- أرشيفية

وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. مع تزايد احتياجات المواطنين من شقق سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، تواصل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية جهودها لتوفير شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بشروط ميسرة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، الدستور تقدم لكم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل

شروط التقديم لوحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل

  1. القدرة على سداد الأقساط: إثبات القدرة المالية على سداد أقساط الوحدة السكنية.
  2. العمر: أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.
  3. الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  4. الدخل: ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6٫000 جنيه للأعزب و8٫000 جنيه للمتزوج.
  5. مقدم الحجز: سداد مبلغ جدية حجز الوحدة السكنية.
  6. التقديم على وحدة واحدة: التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط.
  7. الإقامة: امتلاك دليل يثبت إقامة المتقدم في المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.
  8. ملكية سابقة: ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة لبناء وحدة سكنية.
وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل

الأوراق المطلوبة لوحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل

  1. شهادات الميلاد للأولاد.
  2. مستندات إثبات الدخل "صافي الدخل الشهري".
  3. مفردات مرتب الزوجة "للمتزوجين".
  4. صورة البطاقة الشخصية.
  5. إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.
  6. قسيمة الزواج "للمتزوجين".

وأكدت وزارة الإسكان على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين في مختلف إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقًا للمواعيد المحددة، وتعمل الوزارة على حلول تأخير تسليم بعض الوحدات السكنية في مدن بعينها لأسباب خارجة عن إرادتها، مع مراعاة ظروف العملاء المتقدمين.

واقرأ:
طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

لمحدودى ومتوسطى الدخل.. أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2024

إسكان اجتماعي متوسطي ومحدودي الدخل شقق سكنية الإسكان والمجتمعات العمرانية شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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