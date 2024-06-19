الكنائس تستعد للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال الكنائس المسيحية بعيد العنصرة المجيد، وبدء صوم الرسل 2024.

وتُستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العنصرة الأحد 23 يونيو الجاري، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بعيد العنصرة المجيد بإقامة صلوات القداس الإلهي صباح الأحد، على أن يترأسون صلوات السجدة مساء الأحد المقبل، وذلك بمقر إيبارشياتهم.

بدأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى الاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادى، تم الاحتفال بالقداس صباح يوم عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة ويحتفل بعيد حلول الروح القدس، ومن وقت الساعة التاسعة إلى الساعة 3 بعد الظهر تبدأ صلاة السجدة وهي الذبيحة المسائية.

ويحتفل المسيحيون بعيد العنصرة بعد 50 يومًا من عيد القيامة، ويسمى هذا العيد بعدة أسماء منها العنصرة أو عيد حلول الروح القدس.

وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم كما ورد في أعمال الرس.

ويعد "العنصرة" أحد الأعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو ذكري حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام، وهم مجتمعون يصلون جاء من السماء هبوب رياح كالعاصفة وملأ جوانب البيت، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم؛ بحسب رواية سفر أعمال الرسل.

وعيد العنصرة أو حلول الروح القدس، هو احد الأعياد سيدية كبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين هم (49 + 1) (7 في 7 + 1) فيكون أول الأسبوع الثامن. لأن رقم 8 يُشير إلى الحياة الجديدة، (10 في 5) 10 رقم سماوي والـ5 تشير للإنسان، 40 = 10 في 4 العشرة رقم سماوي والأربعة تُشير للأرض لذلك الأربعين يقولون عنها السماء في الأرض، واليوبيل رقم الخمسين، لذلك يوم الجمعة العظيمة نعمل 50 ميطانية ناحية الشرق بعد الـ400، هذه إشارة للحرية التي نلناها. الأربعة يشير إلى أركان الأرض الأربعة والخمسة تشير إلى الحواس الخمسة.