الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنائس تستعد للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل

الكنائس
الكنائس

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال الكنائس المسيحية بعيد العنصرة المجيد، وبدء صوم الرسل 2024.

وتُستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العنصرة الأحد 23 يونيو الجاري، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بعيد العنصرة المجيد بإقامة صلوات القداس الإلهي صباح الأحد، على أن يترأسون صلوات السجدة مساء الأحد المقبل، وذلك بمقر إيبارشياتهم.

بدأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى الاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادى، تم الاحتفال بالقداس صباح يوم عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة ويحتفل بعيد حلول الروح القدس، ومن وقت الساعة التاسعة إلى الساعة 3 بعد الظهر تبدأ صلاة السجدة وهي الذبيحة المسائية.

ويحتفل المسيحيون بعيد العنصرة بعد 50 يومًا من عيد القيامة، ويسمى هذا العيد بعدة أسماء منها العنصرة أو عيد حلول الروح القدس.

وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم كما ورد في أعمال الرس.

ويعد "العنصرة" أحد الأعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو ذكري حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام، وهم مجتمعون يصلون جاء من السماء هبوب رياح كالعاصفة وملأ جوانب البيت، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم؛ بحسب رواية سفر أعمال الرسل.

وعيد العنصرة أو حلول الروح القدس، هو احد  الأعياد سيدية كبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين هم (49 + 1) (7 في 7 + 1) فيكون أول الأسبوع الثامن. لأن رقم 8 يُشير إلى الحياة الجديدة، (10 في 5) 10 رقم سماوي والـ5 تشير للإنسان، 40 = 10 في 4 العشرة رقم سماوي والأربعة تُشير للأرض لذلك الأربعين يقولون عنها السماء في الأرض، واليوبيل رقم الخمسين، لذلك يوم الجمعة العظيمة نعمل 50 ميطانية ناحية الشرق بعد الـ400، هذه إشارة للحرية التي نلناها. الأربعة يشير إلى أركان الأرض الأربعة والخمسة تشير إلى الحواس الخمسة.

الكنائس المسيحية عيد العنصرة المجيد عيد العنصرة بدء صوم الرسل بعيد العنصرة

مواد متعلقة

الليلة.. الأنبا بيجول يترأس احتفالات دير المحرق بـ"حلة الحديد"

أبرز فعاليات إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية قبيل بدء صوم الرسل 2024

البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية 10 يوليو المقبل

أساقفة إيبارشيات وأديرة سوهاج يهنئون قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك

موعد أول عظة للبابا تواضروس الثانى بعد الخماسين المقدسة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الرسل

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية القديس أنطونيوس البدواني بنقادة

أساقفة الإيبارشيات يواصلون تقديم التهنئة بعيد الأضحى 2024

الأكثر قراءة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

سعر الدولار اليوم 19-6-2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم فى اليورو والدورى المصرى

علماء يحذّرون من ثقب أسود هائل استيقظ من سباته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف في قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين