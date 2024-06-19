الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية بالقطامية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 اعترافات المتهمين

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن، وأقروا بارتكابهم وقائع سرقة 4 شقق سكنية.

 تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين بمنطقة القطامية لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

واعترفوا بارتكابهم عددًا من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

القاهرة الجديدة القطامية التحريات الأمنية سرقة

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