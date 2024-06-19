فلاديمير بوتين يحظى بترحيب حار فى بيونج يانج وسط استقبال رسمى وشعبى لافت

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون محادثات رفيعة المستوى في بيونج يانج، حيث يتطلع البلدان المسلحان نوويًا إلى تعميق العلاقات الدفاعية والاقتصادية.

ووصل بوتين إلى العاصمة الكورية الشمالية قبل فجر صباح اليوم الأربعاء، حيث كان كيم ينتظره لاستقباله، وتصافح الرجلان وتعانقا بينما قدمت امرأة ترتدي الهانبوك الكوري التقليدي لبوتين باقة من الورود الحمراء.

ثم انضم الزعيم الكوري الشمالي إلى بوتين في سيارته الليموزين أثناء سفرهما معًا في موكب سيارات، عبر الشوارع المزينة بالعلم الروسي وصور الزعيم الروسي، إلى دار ضيافة كومسوسان الحكومية.

حفل استقبال رسمي وشعبي

وظهر الرجلان في وقت لاحق في حفل استقبال رسمي في ميدان كيم إيل سونج، حيث وقفت صفوف من الجنود للانتباه وحشود من الناس في الميدان نفسه، الذي تم تزيينه باللافتات والبالونات.

وشملت المراسم حفلًا موسيقيًا ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر، الذين ساعدوا في تحرير كوريا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: إن الاجتماع بين الزعيمين كان حدثًا تاريخيًا أظهر "مناعة ومتانة" الصداقة والوحدة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأضافت: أن العلاقات بين البلدين "برزت كحصن استراتيجي قوي للحفاظ على العدالة والسلام والأمن الدوليين ومحرك لتسريع بناء عالم جديد متعدد الأقطاب".

بوتين يشكر كيم على دعمه "الثابت" لأوكرانيا

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بوتين افتتح محادثاته مع كيم بإبلاغه بتقدير موسكو لدعم بيونج يانج بما في ذلك أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي: "إننا نقدر بشدة دعمكم المستمر والثابت للسياسة الروسية، بما في ذلك الاتجاه الأوكراني".

وبحسب ما ورد قال بوتين لكيم: إن روسيا تحارب "عقود من السياسات الإمبريالية الأمريكية المفروضة"، قبل أن يبلغه أمله أن يعقد اجتماعهما المقبل "في روسيا، في موسكو".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوتين قوله إنه "أعجب بالتحول الذي شهدته بيونج يانج على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية"، وإنه واثق من أن مفاوضات الأربعاء ستكون "مثمرة".

وقال أيضًا إنه تم إعداد وثيقة جديدة من شأنها أن "تشكل أساس العلاقات بين الدولتين لسنوات عديدة قادمة".

أول زيارة لبوتين منذ 24 عامًا

ويقوم بوتين بأول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ 24 عامًا، مع تزايد العلاقات بين البلدين منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 وسط مخاوف من أن بيونج يانج تزود موسكو بالأسلحة مقابل الخبرة التكنولوجية الروسية.

وتنفي موسكو وبيونج يانج نقل الأسلحة لكنهما وعدتا بتعزيز العلاقات العسكرية.

وكان بوتين وكيم التقيا آخر مرة في شرق روسيا في سبتمبر 2023.

ويرافق بوتين العديد من كبار المسئولين، بما في ذلك وزير الدفاع أندريه بيلوسوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف. وقال مستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف: "إنه سيتم التوقيع على عدة وثائق خلال الزيارة، ربما تشمل اتفاقًا بشأن شراكة استراتيجية شاملة".

مخاوف بشأن الأسلحة

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات صارمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنوات بسبب برامجها للأسلحة النووية والصاروخية. وتواجه روسيا أيضًا عقوبات تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون بسبب غزوها أوكرانيا.