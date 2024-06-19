الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف في قطاع غزة

غزة
غزة

في رابع أيام عيد الأضحى، الذي يوافق اليوم 257 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل وخيام المواطنين المأهولة وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين والخيام المأهولة بالنازحين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

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القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال غرب رفح

37372 شهيدًا حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 25 مواطنين، وأصيب 80 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37372 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و 85452 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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استشهاد عدد من الفلسطينيين فى قصف على مناطق وسط قطاع غزة

أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة

  • استشهاد 7 مواطنين وأصيب العشرات في قصف عنيف استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب القطاع.
  • استشهاد 3 مواطنين في قصف جوي ومدفعي استهدف الحي السعودي غرب رفح، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع توغل قوات الاحتلال برا نحو الحي وشارع الطيارة.
  • شن غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق قذائف ونيران من آليات الاحتلال بالقرب من المستشفى الميداني الإماراتي بالمدينة.
  • إطلاق زوارق الاحتلال البحرية نيرانها الثقيلة على المناطق الغربية لمخيم الشاطئ
  • استشهاد مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
  • انتشال 3 جثامين لمواطنين جراء قصف منازل المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • استشهاد 6 مواطنين جراء قصف منزلاً لعائلة أبو صفية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
  • قصف تجمع لمواطنين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.
اليوم 257 للعدوان غزة رفح منازل وخيام المواطنين الإحتلال الإسرائيلي خان يونس مخيم النصيرات مدينة غزة

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