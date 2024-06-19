حماة الوطن: الاهتمام بالتعليم وملف الشباب والرياضة أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن أهم الملفات التي لا بد وأن يكون لها أولوية على مائدة الحكومة الجديدة هي ملفي التعليم والشباب والرياضة، مشيرة إلى أن نجاح أي مجتمع وتخطي عقباته ومشكلاته تكون بالعلم والعمل والشباب، الذين هم طاقة ووقود اي مجتمع ناضج، مشيرة إلى أن ملف التعليم في مصر به الكثير من العراقيل التي تستدعي ضرورة تغيير كافة استراتيجيات العمل الموضوعة من أجل ضمان الوصول إلى نتائج مرضية تفيد منظومة التعليم في مصر.

تشكيل الحكومة الجديدة

وأكدت الهريدي، في تصريحات خاصة، أن الحكومة الحالية احرزت تقدم كبير في المنظومة التعليمية والمطلوب الفترة المقبلة الحفاظ على الخطوات الإيجابية واستكمال السير على نهج سياسات جديدة تساهم في تطوير المنظومة وتلافي اي عقبات تواجهها.

ولفتت أن الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها مسؤولية كبرى وهي ضرورة استكمال خطى الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والعبور نحو الجمهورية الجديدة بخطوات سريعة تتناسب مع سرعة العالم الخارجي وملاحقة تطوراته.

من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة مطالبه بتحقيق معادلة صعبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بالدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، على الصعيد الداخلي والخارجي، إلى أن يبقى الشغل الشاغل للحكومة الرئيسي هو تغيير كافة السياسات التي كانت تتبعها الحكومة السابقة والتي أودت بالمجتمع لعدد من المشكلات التي لم تستطع تخطي تداعياتها وعقباتها.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة، أن الحكومة الجديدة عليها تغيير خط السير والآليات واستراتيجيات العمل لا سيما في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مواجهة نفسها بأخطاء الحكومة الحالية، وذلك من خلال وضع خريطة عمل جديدة تتعاون فيما بينها، وإلغاء نظام العمل في جزر منعزلة.