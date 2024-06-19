الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 16 محضر مخالفات لأصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتمكنت من تحرير 16 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز السياحى والخبز البلدي والبيع بأزيد من التسعيرة، في مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

التفتيش على المخابز

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز السياحية والبلدية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 16 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الأعلان عن الأسعار المقررة مؤخرا من قبل الحكومة والبيع بأزيد من التسعيرة، وتخزين دقيق مدعم، وأُحيلوا إلى النيابة.

مديريه التموين بالغربيه أصحاب مخابز بلدية وسياحية أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم مخالفات التلاعب فى الموازين أوزان الخبز

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