الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قولي وداعًا لها.. طرق سهلة للتخلص من البثور السوداء

التخلص من البثور
التخلص من البثور السوداء - تعبيرية

البثور السوداء من أكثر مشكلات البشرة شيوعًا، خاصة في منطقة الوجه، مما يسبب الإزعاج ويؤثر على مظهر بشرتك، وتنشأ هذه البثور عن تراكم الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، ما يؤدي إلى انسدادها وتغير لونها إلى الأسود، لكن لحسن الحظ، تتوفر العديد من الطرق للتخلص من البثور السوداء بسهولة والحصول على بشرة صافية ونضرة، الدستور تقدم لكي طرق سهلة للتخلص من البثور السوداء.

طرق التخلص من البثور السوداء

1. العناية اليومية بالبشرة:

  • تنظيف البشرة: يعد تنظيف البشرة مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف خطوة أساسية للتخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة، ومنع انسداد المسام.
  • التقشير: ينصح بتقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لطيف لإزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة.
  • التبخير: يساعد تبخير الوجه على فتح المسام وتسهيل إزالة الرؤوس السوداء.
 التخلص من البثور السوداء

2. استخدام الوصفات الطبيعية:

  • قناع البيض والعسل: يمزج بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم يطبق على البشرة ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل الغسل.
  • قناع الطماطم: تهرس حبة طماطم وتخلط مع ملعقة صغيرة من السكر، ثم تُطبق على البشرة وتُترك لمدة 10 دقائق قبل الغسل.
  • قناع الشوفان: تخلط ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من الحليب، ثم يُطبق على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة قبل الغسل.
 التخلص من البثور السوداء

3. استخدام المنتجات الطبية:

تتوفر العديد من المنتجات الطبية التي تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك، والتي تُساعد على إزالة البثور السوداء ومنع ظهورها مرة أخرى.

4. استشارة طبيب الجلدية:

في حال كانت البثور السوداء شديدة أو مُقاومة للعلاج، يُنصح باستشارة طبيب الجلدية للحصول على العلاج المناسب، مثل استخدام الكريمات الموضعية أو العلاج بالضوء أو الليزر.

نصائح مهمة للتخلص من البثور السوداء

  • شرب الماء: يُساعد شرب الماء بكميات كافية على ترطيب البشرة وتقليل إفراز الزيوت، مما يُقلل من فرص ظهور البثور السوداء.
  • اتباع نظام غذائي صحي: يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات، وتقليل تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، للحصول على بشرة صحية.
  • تجنب لمس الوجه: يُعد لمس الوجه من أهم أسباب انتشار البكتيريا والأوساخ، مما يُؤدي إلى ظهور البثور السوداء.
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم: يُساعد النوم على تجديد خلايا البشرة وتحسين صحتها بشكل عام.
طرق التخلص من البثور السوداء قناع الشوفان قناع الطماطم قناع البيض والعسل النوم نظام غذائي صحي

مواد متعلقة

قبل عيد الأضحى.. طرق طبيعية تساعدك فى الحصول على بشرة مشرقة

من أجل بشرة نقية.. فوائد الكركديه للبشرة؟

الأكثر قراءة

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

لأول مرة منذ نوفمبر.. مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية عبر غزة

سعر الدولار اليوم 19-6-2024 فى مصر

بيان عاجل من "شئون الحرمين" بشأن خطة طواف الوداع للحجاج المتعجلين

"الأرصاد" تُعلن موعد بداية الصيف.. وتكشف سر الشعور بالحرارة الشديدة نهارًا

تحرير 16 محضر مخالفات لأصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين