الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 145 حالة إشغال متنوعة في مدينة المحلة الكبرى بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل مأمور قسم مرافق الغربية، حملة شاملة على الشوارع والميادين في مدينة المحلة الكبري.

تحسين المظهر العام

جاءت هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، وذلك في مبادرة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة للمواطنين، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدينة المحلة الكبري، حيث تم رفع 145 حالة إشغال متنوعة، تضمنت الإشغالات المرفوعة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم تخزين المضبوطات في مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

من جهته، أشار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، إلى أن هذه الحملة جاءت استجابة لتعليمات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين أكدوا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز بهدف توفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، وحماية الأرصفة المخصصة للمشاة من التجاوزات، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى ومكافحة جميع أشكال الإشغالات على الطرق وتحسين حركة المرور.

وواصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والتي بدأها منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحافظة، والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفرالزيات. 

وأجرى المحافظ صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة، تفقد خلالها شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تابع المحافظ رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد.

 وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي، التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.

قسم المرافق بمديرية أمن الغربي المحلة الكبري رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى لإجازة عيد الأضحى الأرصفة المخصصة للمشاة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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