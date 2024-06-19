للمناعة وصحة الجلد والعينين.. فوائد ستذهلك لمشروب الجزر بالبرتقال

في السنوات الأخيرة، أصبحت المشروبات الطبيعية موضوع اهتمام متزايد، نظرًا لفوائدها الصحية العديدة والمركبات الغذائية التي تحتوي عليها.

من بين هذه المشروبات، يبرز مشروب الجزر بالبرتقال كواحد من المشروبات المفيدة للجسم بشكل ملحوظ، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

الفوائد الغذائية لمشروب الجزر بالبرتقال

تعزيز صحة الجهاز المناعي

الجزر والبرتقال غنيان بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز جهاز المناعة، فالجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (أ)، الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الجلد والعينين، كما يساهم في تقوية المناعة، أما البرتقال فهو غني بفيتامين (سي)، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحمي الجسم من الأمراض.

تحسين صحة العين

الجزر معروف بفوائده الكبيرة لصحة العين نظرًا لاحتوائه على البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ)، ويساهم في تحسين الرؤية والوقاية من مشاكل العين مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، إضافة إلى البرتقال الذي يحتوي أيضًا على فيتامين (سي) يعزز من حماية العين ضد الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.



دعم صحة القلب

تناول مشروب الجزر بالبرتقال يساهم في تعزيز صحة القلب، البرتقال يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، بينما يحتوي الجزر على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الجزر والبرتقال تلعب دورًا هامًا في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، الألياف تعزز حركة الأمعاء وتسهل مرور الطعام، ما يساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تعزيز صحة البشرة

مشروب الجزر بالبرتقال يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة البشرة، الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذا المشروب تساهم في تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نضارتها، فيتامين (أ) من الجزر وفيتامين (سي) من البرتقال يعملان معًا لتعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

التحضير والاستهلاك

لتحضير مشروب الجزر بالبرتقال، يتم خلط الجزر الطازج والبرتقال الطازج معًا في الخلاط مع إضافة الماء أو عصير البرتقال للحصول على مزيج لذيذ ومنعش، ويمكن تناول هذا المشروب في أي وقت من اليوم، ويفضل أن يكون طازجًا للحصول على أقصى فائدة غذائية.

بصفة عامة، يعد مشروب الجزر بالبرتقال خيارًا صحيًا ومغذيًا يمكن إضافته إلى النظام الغذائي اليومي، الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها هذا المشروب تجعل منه إضافة مثالية لدعم صحة الجسم بشكل عام، بدءًا من تعزيز المناعة وصحة العينين، وصولًا إلى تحسين صحة القلب والهضم والبشرة.