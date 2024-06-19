طريقة عمل الممبار فى المنزل فى دقائق بكل سهولة

الممبار وهو من الأطباق الشعبية الشهيرة في العديد من البلدان العربية، يُعتبر من الأطباق التي تحتاج إلى عناية ودقة في التحضير. هنا سنقدم طريقة تحضير الممبار في المنزل بطريقة مفصلة وسهلة.

طريقة عمل الممبار

مكونات الممبار

- ممبار (أمعاء خروف أو بقري) نظيف.

- 2 كوب من الأرز المصري.

- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة.

- 4 فصوص ثوم مفرومة.

- 2 حبة طماطم مفرومة.

- نصف كوب بقدونس مفروم.

- نصف كوب كزبرة مفرومة.

- نصف كوب شبت مفروم.

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

- 1 ملعقة صغيرة كمون.

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- 2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

- عصير ليمونة.

طريقة تحضير الممبار

تنظيف الممبار:



تنظيف الممبار: اغسلي الممبار جيدًا بالماء، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى وانزعي الدهون الزائدة. انقعيه في ماء بارد مضاف إليه ملح وعصير ليمونة لمدة ساعة تقريبًا.

فرك الممبار: استخدمي فرشاة صغيرة أو ملعقة لفرك الممبار من الداخل والخارج للتأكد من إزالة أي بقايا. اغسليه جيدًا بالماء البارد.

تحضير الحشوة:

غسل الأرز: اغسلي الأرز جيدًا واتركيه ليجف.

تحضير الخضروات: في وعاء كبير، اخلطي البصل المفروم، الثوم المفروم، الطماطم، البقدونس، الكزبرة، الشبت.

إضافة الأرز: أضيفي الأرز إلى خليط الخضروات.

التوابل: أضيفي الملح والفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الجافة، البهارات المشكلة، والسمن أو الزيت. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

حشو الممبار:

الحشو: قومي بحشو الممبار بخليط الأرز والخضروات، مع تجنب حشوه بشكل زائد حتى لا ينفجر أثناء الطهي.

إغلاق الأطراف: استخدمي خيطًا أو عود أسنان لإغلاق أطراف الممبار المحشو.

الطهي:

سلق الممبار: ضعي الممبار في قدر كبير واغمريه بالماء. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، ورق الغار، وحبة بصل كاملة. اتركيه على نار متوسطة حتى ينضج الأرز داخل الممبار.

التحمير: بعد سلق الممبار، صفيه واتركيه ليبرد قليلًا. ثم سخني كمية قليلة من الزيت في مقلاة كبيرة وقومي بتحمير الممبار حتى يصبح لونه ذهبيًا.

التقديم:

قدمي الممبار ساخنًا مع شرائح الليمون وسلطة طازجة. يمكن تقديمه مع الزبادي أو الطحينة حسب الرغبة.

نصائح:

- تأكدي من تنظيف الممبار جيدًا للتخلص من أي رائحة غير مرغوبة.

- لا تملئي الممبار بالحشوة بشكل زائد لتجنب انفجاره أثناء الطهي.

- يمكن إضافة مكعبات صغيرة من الكبد أو القلب إلى الحشوة لزيادة النكهة.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير الممبار اللذيذ في المنزل بسهولة والاستمتاع به مع عائلتك وأصدقائك.