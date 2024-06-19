الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الممبار فى المنزل فى دقائق بكل سهولة

الممبار
الممبار

 الممبار وهو من الأطباق الشعبية الشهيرة في العديد من البلدان العربية، يُعتبر من الأطباق التي تحتاج إلى عناية ودقة في التحضير. هنا سنقدم طريقة تحضير الممبار في المنزل بطريقة مفصلة وسهلة.

طريقة عمل الممبار

مكونات الممبار 
- ممبار (أمعاء خروف أو بقري) نظيف.
- 2 كوب من الأرز المصري.
- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 4 فصوص ثوم مفرومة.
- 2 حبة طماطم مفرومة.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- نصف كوب كزبرة مفرومة.
- نصف كوب شبت مفروم.
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- 2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.
- عصير ليمونة.

أسهل طريقة لتنظيف الممبار في عيد الأضحى 2024

طرق تنظيف الممبار قبل عيد الأضحى

طريقة تحضير الممبار

تنظيف الممبار:


تنظيف الممبار: اغسلي الممبار جيدًا بالماء، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى وانزعي الدهون الزائدة. انقعيه في ماء بارد مضاف إليه ملح وعصير ليمونة لمدة ساعة تقريبًا.
فرك الممبار:  استخدمي فرشاة صغيرة أو ملعقة لفرك الممبار من الداخل والخارج للتأكد من إزالة أي بقايا. اغسليه جيدًا بالماء البارد.

تحضير الحشوة:
غسل الأرز: اغسلي الأرز جيدًا واتركيه ليجف.
تحضير الخضروات: في وعاء كبير، اخلطي البصل المفروم، الثوم المفروم، الطماطم، البقدونس، الكزبرة، الشبت.
إضافة الأرز: أضيفي الأرز إلى خليط الخضروات.
التوابل: أضيفي الملح والفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الجافة، البهارات المشكلة، والسمن أو الزيت. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

حشو الممبار:
الحشو: قومي بحشو الممبار بخليط الأرز والخضروات، مع تجنب حشوه بشكل زائد حتى لا ينفجر أثناء الطهي.
إغلاق الأطراف: استخدمي خيطًا أو عود أسنان لإغلاق أطراف الممبار المحشو.

 الطهي:
سلق الممبار: ضعي الممبار في قدر كبير واغمريه بالماء. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، ورق الغار، وحبة بصل كاملة. اتركيه على نار متوسطة حتى ينضج الأرز داخل الممبار.
التحمير: بعد سلق الممبار، صفيه واتركيه ليبرد قليلًا. ثم سخني كمية قليلة من الزيت في مقلاة كبيرة وقومي بتحمير الممبار حتى يصبح لونه ذهبيًا.

 التقديم:
قدمي الممبار ساخنًا مع شرائح الليمون وسلطة طازجة. يمكن تقديمه مع الزبادي أو الطحينة حسب الرغبة.

نصائح:
- تأكدي من تنظيف الممبار جيدًا للتخلص من أي رائحة غير مرغوبة.
- لا تملئي الممبار بالحشوة بشكل زائد لتجنب انفجاره أثناء الطهي.
- يمكن إضافة مكعبات صغيرة من الكبد أو القلب إلى الحشوة لزيادة النكهة.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير الممبار اللذيذ في المنزل بسهولة والاستمتاع به مع عائلتك وأصدقائك.

طريقة مميزة لتحضير الممبار فى المنزل فى دقائق لتحضير الممبار فى المنزل فى دقائق الأطباق الشعبية الشهيرة الممبار الممبار فى المنزل فى دقائق

مواد متعلقة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكبدة الجملى بطريقتين مختلفتين

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المبكبكة باللحمة

الأكثر قراءة

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

نهال عنبر عن خبر وفاة محيى إسماعيل: حقك عليا (خاص)

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

بورفؤاد تستقبل زوَّارها فى رابع أيام عيد الأضحى

عاجل| 4 قرارات من الأهلي بعد وفاة مشجعتي النادي

الأهالي تتسلم جثامين مشجعتي النادي الأهلي من مشرحة مستشفى العامرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة