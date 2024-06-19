الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوة الطبيعة ضد هيشان الشعر.. إليكِ 5 وصفات سحرية

هيشان الشعر- تعبيرية
هيشان الشعر- تعبيرية

هيشان الشعر من المشكلات الشائعة التي تعاني منها العديد من النساء، خاصة في المناسبات والأعياد، حيث يرغب الجميع في الظهور بأفضل حلة، إليك بعض الطرق الفعالة للتخلص من هيشان الشعر والاستمتاع بشعر ناعم ومظهر رائع خلال العيد، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "women care".

الترطيب العميق للشعر

   يعتبر الترطيب العميق أحد أهم الخطوات للتخلص من هيشان الشعر، استخدمي بلسم الشعر المرطب بعد كل غسيل، ومن الأفضل استخدام ماسكات الترطيب الأسبوعية التي تحتوي على مكونات طبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان، هذه الزيوت تساعد في تغذية الشعر وترطيبه بعمق.

 

هيشان الشعر

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استخدام المنتجات المضادة للهيشان

   هناك العديد من المنتجات المتوافرة في الأسواق، مصممة خصيصًا للحد من هيشان الشعر، اختاري السيروم أو الكريمات المضادة للهيشان وطبقيها على شعرك الرطب قبل التصفيف، هذه المنتجات تعمل على تغليف الشعر وحمايته من الرطوبة الزائدة، مما يقلل من الهيشان.

تجنب استخدام الأدوات الحرارية بكثرة

تعتبر الأدوات الحرارية مثل مجفف الشعر والمكواة من الأسباب الرئيسية لهيشان الشعر. حاولي تقليل استخدامها قدر الإمكان، واختاري درجات حرارة منخفضة إذا كنت مضطرة لاستخدامها، كما يمكنك ترك شعرك يجف طبيعيًا في الهواء الطلق.

استخدام مشط ذي أسنان واسعة

   بعد غسل الشعر، استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لتسريحه بدلًا من الفرشاة. هذا يساعد في تقليل تكسر الشعر ومنع الهيشان، كما يفضل تسريح الشعر وهو رطب قليلًا وليس مبللًا جدًا.

حماية الشعر أثناء النوم

   استخدام غطاء وسادة من الحرير أو الساتان يمكن أن يقلل من هيشان الشعر أثناء النوم. الأقمشة الناعمة تقلل من الاحتكاك بالشعر وتحافظ على نعومته، كما يمكنك جمع شعرك في ضفيرة فضفاضة قبل النوم لتجنب التشابك والهيشان.

هيشان الشعر


 

الاهتمام بالتغذية السليمة

   يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة الشعر، تأكدي من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، والبيوتين، والأوميجا-3، هذه العناصر الغذائية تعزز من قوة الشعر وتقلل من الهيشان.

باتباع هذه النصائح والاهتمام بالعناية بشعرك، يمكنك التمتع بشعر ناعم وصحي خلال العيد، مما يضفي عليك المزيد من الثقة والجمال في هذه المناسبة السعيدة.

الترطيب العميق للشعر بلسم الشعر المرطب ماسكات الترطيب زيت الأرجان زيت جوز الهند

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