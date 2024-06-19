الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يواجه بلدية المحلة بحثا عن الفوز الـ 18 وتأكيد انفراده بقمة دورى نايل

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على فريق بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في مباراة القمة والقاع بالأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 14 مباراة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 46 هدفا.

بلدية المحلة والمهمة الصعبة

وجمع بلدية المحلة ثلاث نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على الداخلية والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفاركو وطلائع الجيش ورغم صعوبة المهمة يسعى بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في صراع الهبوط الذي اشتعل تماما بعد فوز المقاولون على طلائع الجيش وتعادل البنك الأهلي مع الجونة وتعادل فاركو مع زد إف سي.

في المقابل ينفرد بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بصدارة دوري نايل برصيد 56 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك وحقق بيراميدز 17 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 37 هدفا ويملك أقوى دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 14 هدفا.

وحقق بيراميدز الفوز في آخر عشر مباريات ويسعى للفوز الحادي عشر على التوالي والوصول للنقطة 59 وتأكيد انفراده بالقمة.

قائمة بيراميدز لمباراة بلدية المحلة

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي  ويوسف نادر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ ومحمود دونجا ووليد الكرتي ومهند لاشين وإبراهيم بلاتي توريه ومحمود صابر ومحمد رضا بوبو وأحمد توفيق ومصطفى فتحي ومحمود زلاكة وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي ودودو الجباس  وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة محمد الشيبي بينما يغيب رمضان صبحي بسبب التحقيق معه في فساد عينة المنشطات الخاصة به والحارس أحمد ميهوب وعلي جبر ومروان حمدي وإسلام عيسى لأسباب فنية.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد حسام طه وإبراهيم السوداني ومعهم السيد شعبان حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

دوري نايل بيراميدز بلدية المحلة أحمد عبد الرءوف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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