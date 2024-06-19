دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن فيوتشر فى مباراة تحسين المراكز

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم بملعب المقاولون العرب في ختام الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع في جدول دوري نايل برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا تسعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 38 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا.

سيراميكا خسر 3 مرات في آخر خمس مباريات

وجمع سيراميكا كليوباترا ست نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على طلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز وإنبي والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والتقدم للمركز السادس.

وحرص أيمن الرمادي على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراتي إنبي والزمالك وأدت للهزيمة بعد أن كان الفريق متقدما في النتيجة وطالب لاعبيه بتحقيق الفريق للاقتراب من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر يحتل مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف المركزالثامن برصيد 35 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشروحقق مودرن فيوتشر 8 انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر خمس مباريات وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا.

مودرن فيوتشر ودخول المربع الذهبي

وجمع مودرن فيوتشر تسع نقاط من أخر خمس مباريات ولم يعرف الهزيمة منذ تولي طلعت يوسف المسئولية الفنية حيث فاز على انبي والجونة وتعادل مع البنك الأهلي والزمالك والمصري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 والصعود للمركز الرابع في جدول دوري نايل.

وحرص طلعت يوسف على دراسة فريق سراميكا كليوباترا وشرح للاعبيه نقاط الضعف في صفوفه وأهمها خط الدفاع لكنه طالبهم بالحذر من القوة الهجومية التي يمتلكها الفريق.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده ماجد المليجي وطارق مصطفى ومعهم أحمد جمال حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ويارا عاطف مساعد حكم فيديو.