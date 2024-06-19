سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى 19-6-2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى في القطاع المصرفي، بينما تجاوزت قيمة التحويلات المالية 669.3 مليار دولار، على الرغم من زيادة تكاليف التحويلات الدولية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك يتراوح على النحو التالي:

بنك مصر: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.65 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

البنك الكويتي الوطني: 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

بنك البركة الإسلامي: 12.62 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 12.64 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

البنك الاستثماري العربي: 12.62 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية هو 3.905 ليرة للريال الواحد.

اسعار العملات في مصر اليوم

سعر العملات في البنك المركزي المصري ليوم اليوم:

الدولار: 47.63 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

اليورو: 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني: 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 53.11 جنيه للشراء و53.29 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 30.28 جنيه للشراء و30.38 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.69 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.