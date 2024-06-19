الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة منذ عقود.. إسرائيل ليست ضمن أولى وجهات المستثمرين

إسرائيل
إسرائيل

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن عدد المستثمرين القادمين إلى إسرائيل تراجع بشكل كبير، إذ توجه نحو 200 مستثمر فقط إلى إسرائيل في عام 2023، مقارنة بـ 1100 في عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها الحرب في غزة على إسرائيل اقتصاديًا قائلة إن أصحاب الملايين يغادرون إسرائيل، وفقًا لتقرير هجرة الثروات الخاصة الذي تنشره شركة "هينلي آند بارتنرز" الاستشارية للهجرة سنويًا، بالتعاون مع شركة استخبارات البيانات العالمية "نيو وورلد ويلز".

ويظهر التقرير أن إسرائيل سقطت هذا العام، ولأول مرة، من قائمة الوجهات العشرة الأولى لهجرة الرأسماليين حول العالم للرأسماليين، بعدما كانت تجتذب أعدادًا كبيرة منهم إذ أنها اجتذبت أكثر من 10500 مليونير بين عامي 2013 و2022، ما عزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرائدة في العالم لهجرة رأس المال.

وأضافت الصحيفة بأن الحرب في غزة غيرت بشكل كبير مكانة إسرائيل كنقطة جذب للأغنياء، إذا هاجر نحو 1100 شخص إلى إسرائيل في عام 2022، لكن عام 2023 اختارها 200 رأسمالي فقط مكانًا لإقامتهم.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال ينسف منازل فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدة برعشيت جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. حزب الله يستهدف مصنع ‌"بلاسان" الإسرائيلى للصناعات العسكرية

الاقتصاد الفرنسى فى أزمة وتحذيرات ماكرون تتصاعد

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

روسيا: تجمّد بايدن وحمله الزر النووى يثير القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"