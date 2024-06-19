لأول مرة منذ عقود.. إسرائيل ليست ضمن أولى وجهات المستثمرين

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن عدد المستثمرين القادمين إلى إسرائيل تراجع بشكل كبير، إذ توجه نحو 200 مستثمر فقط إلى إسرائيل في عام 2023، مقارنة بـ 1100 في عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها الحرب في غزة على إسرائيل اقتصاديًا قائلة إن أصحاب الملايين يغادرون إسرائيل، وفقًا لتقرير هجرة الثروات الخاصة الذي تنشره شركة "هينلي آند بارتنرز" الاستشارية للهجرة سنويًا، بالتعاون مع شركة استخبارات البيانات العالمية "نيو وورلد ويلز".

ويظهر التقرير أن إسرائيل سقطت هذا العام، ولأول مرة، من قائمة الوجهات العشرة الأولى لهجرة الرأسماليين حول العالم للرأسماليين، بعدما كانت تجتذب أعدادًا كبيرة منهم إذ أنها اجتذبت أكثر من 10500 مليونير بين عامي 2013 و2022، ما عزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرائدة في العالم لهجرة رأس المال.

وأضافت الصحيفة بأن الحرب في غزة غيرت بشكل كبير مكانة إسرائيل كنقطة جذب للأغنياء، إذا هاجر نحو 1100 شخص إلى إسرائيل في عام 2022، لكن عام 2023 اختارها 200 رأسمالي فقط مكانًا لإقامتهم.