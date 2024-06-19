كم سعر الحديد والأسمنت؟.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء
شهدت سعر الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية أمس الثلاثاء، مايعني أنه سيواصل ذلك خلال اليوم في ظل الانخفاضات الأخيرة في سعر الحديد حافظ سعر طن حديد عز على معدلاته المنخفضة التي بدأ بها هذا العام، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية الشهر، نظرًا لتراجع الطلب في الأسواق.
أسعار مواد البناء اليوم
أسعار الحديد في مصر اليوم تتراوح لدى المصانع بين 36،000 و39،000 جنيه للطن، بينما يتراوح سعره لدى المستهلكين بين 38،000 و41،000 جنيه للطن وسجل سعر طن حديد عز اليوم 40،700 جنيه، مع احتمالية وصوله إلى 40،000 جنيه بناءً على نظام التسوية.
أما أسعار الأسمنت فقد بلغ سعر الطن 2،283 جنيهًا في الأسواق كما تشهد الأسعار حالة من الاستقرار خلال شهر يونيو الحالي، دون أي تغيير يذكر، نظرًا لاستقرار سعر الدولار واقتراب موسم العطلات مما يؤدي إلى تراجع الطلب في السوق.
أما بالنسبة لأسعار الحديد في بعض الشركات والمصانع فهي كالتالي:
سعر حديد بشاي: 45،000 جنيه للطن
سعر حديد العتال: 43،000 جنيه للطن
سعر حديد المعادي: 42،000 جنيه للطن
سعر حديد الكومي: 42،000 جنيه للطن
سعر حديد المراكبي: 43،000 جنيه للطن
سعر حديد عطية: 42،500 جنيه للطن
سعر حديد العشري: 41،000 جنيه للطن
سعر حديد الجيوشي: 42،000 جنيه للطن
سعر حديد مصر: 42،000 جنيه للطن
سعر حديد بيانكو: 41،000 جنيه للطن
سعر حديد المصريين: 45،000 جنيه للطن
سعر حديد سرحان: 42،000 جنيه للطن
سعر الاسمنت اليوم
وأما أسعار الأسمنت في مصر لنفس التاريخ:
أسمنت المسلح: 2،050 جنيه للطن
أسمنت النصر: 2،010 جنيه للطن
أسمنت المنيا: 2،325 جنيه للطن
أسمنت سيناء 42.5: 1،950 جنيه للطن
أسمنت أسيوط: 2،140 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل: 1،970 جنيه للطن
أسمنت المعلم: 1،980 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي: 1،970 جنيه للطن
أسمنت المخصص: 2،100 جنيه للطن
أسمنت الإسكندرية (الماكس): 2،260 جنيه للطن.