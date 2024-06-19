كم سعر الحديد والأسمنت؟.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

شهدت سعر الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية أمس الثلاثاء، مايعني أنه سيواصل ذلك خلال اليوم في ظل الانخفاضات الأخيرة في سعر الحديد حافظ سعر طن حديد عز على معدلاته المنخفضة التي بدأ بها هذا العام، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية الشهر، نظرًا لتراجع الطلب في الأسواق.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد في مصر اليوم تتراوح لدى المصانع بين 36،000 و39،000 جنيه للطن، بينما يتراوح سعره لدى المستهلكين بين 38،000 و41،000 جنيه للطن وسجل سعر طن حديد عز اليوم 40،700 جنيه، مع احتمالية وصوله إلى 40،000 جنيه بناءً على نظام التسوية.

أما أسعار الأسمنت فقد بلغ سعر الطن 2،283 جنيهًا في الأسواق كما تشهد الأسعار حالة من الاستقرار خلال شهر يونيو الحالي، دون أي تغيير يذكر، نظرًا لاستقرار سعر الدولار واقتراب موسم العطلات مما يؤدي إلى تراجع الطلب في السوق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في بعض الشركات والمصانع فهي كالتالي:

سعر حديد بشاي: 45،000 جنيه للطن

سعر حديد العتال: 43،000 جنيه للطن

سعر حديد المعادي: 42،000 جنيه للطن

سعر حديد الكومي: 42،000 جنيه للطن

سعر حديد المراكبي: 43،000 جنيه للطن

سعر حديد عطية: 42،500 جنيه للطن

سعر حديد العشري: 41،000 جنيه للطن

سعر حديد الجيوشي: 42،000 جنيه للطن

سعر حديد مصر: 42،000 جنيه للطن

سعر حديد بيانكو: 41،000 جنيه للطن

سعر حديد المصريين: 45،000 جنيه للطن

سعر حديد سرحان: 42،000 جنيه للطن

سعر الاسمنت اليوم

وأما أسعار الأسمنت في مصر لنفس التاريخ:

أسمنت المسلح: 2،050 جنيه للطن

أسمنت النصر: 2،010 جنيه للطن

أسمنت المنيا: 2،325 جنيه للطن

أسمنت سيناء 42.5: 1،950 جنيه للطن

أسمنت أسيوط: 2،140 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل: 1،970 جنيه للطن

أسمنت المعلم: 1،980 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي: 1،970 جنيه للطن

أسمنت المخصص: 2،100 جنيه للطن

أسمنت الإسكندرية (الماكس): 2،260 جنيه للطن.