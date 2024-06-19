نتنياهو: بلينكن أكد لى أن أمريكا ستلغى قيود إمدادات الأسلحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، وهوما رفض بلينكن تأكيده.

وفي إفصاح نادر عن تفاصيل محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى عادة ما تكون سرية، قال نتنياهو إنه أبلغ بلينكن خلال لقائه معه الأسبوع الماضي بأنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.

وأفاد نتنياهو بأنه "بصفتها أقرب حليف لأمريكا، تناضل إسرائيل من أجل بقائها وتقاتل إيران وأعداءنا المشتركين الآخرين"، مضيفا أن بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل "ليلا ونهارا" لإلغاء مثل هذه القيود، وفقما ذكرت "رويترز".

وأوقفت إدارة بايدن في مايو شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات.