الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء مكتوبة

أذكار الصباح
أذكار الصباح

يعتبر الدعاء مصدرًا أساسيًا للأمل والقوة للمسلم، حيث يُعتبر وسيلة للتواصل مع الله تعالى، وللتعبير عن مشاعره وحاجاته، وطلب العون والتوفيق في جميع أمور حياته ويحث الإسلام على الدعاء بشدة، حيث دعا الله تعالى عباده إلى الدعاء في العديد من آيات القرآن الكريم، كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء في أحاديث نبوية شريفة.

دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

مكتوب.. دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024

دعاء الفجر مكتوب

اللهم يارب الفجر، ويا من خلق الليل والنهار، ويا من جعل الشمس والقمر آيتين، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعل هذا الفجر فجرًا خيرًا، وأن تيسر لي فيه أمري، وأن ترزقني فيه من فضلك وكرمك، وأن تقبل مني فيه دعائي وتوبتي، وأن تبارك لي فيه في عملي وخطاي، وأن تحفظني فيه من كل سوء ومكروه، إنك سميع مجيب، ولا إله إلا أنت رحيم كريم.

أذكار الصباح اليوم

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.
سبحان الله وبحمده عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.
الحمد لله عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.
لا إله إلا الله عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.
الله أكبر عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.

دعاء للمتوفين:

اللهم اغفر ل(اسم المتوفي) وارحمه، وأدخله جنتك، وجنّبه عذاب القبر وعذاب النار، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تحرّمه من رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء لجدتي المتوفية:

اللهم اغفر لجدتي (اسم المتوفية) وارحمها، وأدخلها جنتك، وجنّبها عذاب القبر وعذاب النار، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تحرّمه من رحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك يا الله أن تُسكنها فسيح جناتك، وأن تُنعم عليها بِكرمك وجودك، وأن تُلحقها برحمتك بِنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.

دعاء فك الكرب والهم للغير:

اللهم يا مُفرّج الكرب، يا مُزيل الهم، يا مُغيث المُلهوف، أسألك أن تُفرّج كرب أخي (اسم الشخص) وأن تُزيل همه، وأن تُسَهّل له أموره، وأن تُعينه على ما يواجهه، وأن تُنزل عليه السكينة والطمأنينة، إنك سميع مجيب، ولا إله إلا أنت رحيم كريم.

دعاء دخول الامتحان:

اللهم يا مُعين الطالبين، يا مُلهم العقول، يا مُنير الدروب، أسألك أن تُعينني في هذا الامتحان، وأن تُلهم عقلي، وأن تُنير لي دربي، وأن تُوفقني فيه، وأن تُسْهّل لي الإجابة على الأسئلة، وأن تُكرمّني بالنجاح والتفوق، إنك سميع مجيب، ولا إله إلا أنت رحيم كريم.

دعاء ختم القرآن:

اللهم يا خالق القرآن الكريم، يا مُنزل الكتاب، يا مُنزل الحكمة، أسألك أن تُكرمّني بحفظ القرآن الكريم، وأن تُعينني على تلاوته وتدبره، وأن تُعلّم

 

الدعاء دعاء الفجر أذكار الصباح دعاء للمتوفين أذكار الصباح اليوم

مواد متعلقة

ما هو يوم القر؟.. يستجاب فيه الدعاء

هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم؟ وصيغ الدعاء المأثورة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال ينسف منازل فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": رفضنا ترشيح محمد مرسى للحكم حتى لا نسلمهم البلد

بدء عمليات تفويج الحجاج إلى فنادق مكة المكرمة

بايدن يعتزم تسوية أوضاع الهجرة لأزواج المواطنين الأمريكيين

بعد مؤتمر السلام.. سويسرا تعتزم تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

علماء يحذّرون من ثقب أسود هائل استيقظ من سباته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"