أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء مكتوبة

يعتبر الدعاء مصدرًا أساسيًا للأمل والقوة للمسلم، حيث يُعتبر وسيلة للتواصل مع الله تعالى، وللتعبير عن مشاعره وحاجاته، وطلب العون والتوفيق في جميع أمور حياته ويحث الإسلام على الدعاء بشدة، حيث دعا الله تعالى عباده إلى الدعاء في العديد من آيات القرآن الكريم، كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء في أحاديث نبوية شريفة.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم يارب الفجر، ويا من خلق الليل والنهار، ويا من جعل الشمس والقمر آيتين، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعل هذا الفجر فجرًا خيرًا، وأن تيسر لي فيه أمري، وأن ترزقني فيه من فضلك وكرمك، وأن تقبل مني فيه دعائي وتوبتي، وأن تبارك لي فيه في عملي وخطاي، وأن تحفظني فيه من كل سوء ومكروه، إنك سميع مجيب، ولا إله إلا أنت رحيم كريم.

أذكار الصباح اليوم

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

سبحان الله وبحمده عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.

الحمد لله عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.

لا إله إلا الله عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.

الله أكبر عدد ما خلق من شيء، وعدد ما لم يخلق، وعدد ما هو كائن، وعدد ما هو آت، وعدد ما هو كائن.

دعاء للمتوفين:

اللهم اغفر ل(اسم المتوفي) وارحمه، وأدخله جنتك، وجنّبه عذاب القبر وعذاب النار، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تحرّمه من رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء لجدتي المتوفية:

اللهم اغفر لجدتي (اسم المتوفية) وارحمها، وأدخلها جنتك، وجنّبها عذاب القبر وعذاب النار، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تحرّمه من رحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك يا الله أن تُسكنها فسيح جناتك، وأن تُنعم عليها بِكرمك وجودك، وأن تُلحقها برحمتك بِنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.

دعاء فك الكرب والهم للغير:

اللهم يا مُفرّج الكرب، يا مُزيل الهم، يا مُغيث المُلهوف، أسألك أن تُفرّج كرب أخي (اسم الشخص) وأن تُزيل همه، وأن تُسَهّل له أموره، وأن تُعينه على ما يواجهه، وأن تُنزل عليه السكينة والطمأنينة، إنك سميع مجيب، ولا إله إلا أنت رحيم كريم.

دعاء دخول الامتحان:

اللهم يا مُعين الطالبين، يا مُلهم العقول، يا مُنير الدروب، أسألك أن تُعينني في هذا الامتحان، وأن تُلهم عقلي، وأن تُنير لي دربي، وأن تُوفقني فيه، وأن تُسْهّل لي الإجابة على الأسئلة، وأن تُكرمّني بالنجاح والتفوق، إنك سميع مجيب، ولا إله إلا أنت رحيم كريم.

دعاء ختم القرآن:

اللهم يا خالق القرآن الكريم، يا مُنزل الكتاب، يا مُنزل الحكمة، أسألك أن تُكرمّني بحفظ القرآن الكريم، وأن تُعينني على تلاوته وتدبره، وأن تُعلّم