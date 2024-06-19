جدول مواعيد مباريات اليوم فى اليورو والدورى المصرى

جدول مواعيد مباريات اليوم في مصر وخارجها، حيث يهتم الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بكافة التفاصيل فيما يخص الساحرة المستديرة، سواء داخل مصر أو في الساحة العالمية ينتظر الجمهور أيضًا مباريات هامة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مباريات في الدوري المصري الممتاز.

جدول مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم مباريات كأس أمم أوروبا "يورو" وهي على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو"

كرواتيا ضد ألبانيا:

في مواجهة مثيرة مقررة لليوم، يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة ألبانيا في إطار بطولة كأس أمم أوروبا "يورو" من المتوقع أن تكون هذه المباراة فرصة لكل من الفريقين للتألق وتحقيق الانتصارات.

ألمانيا ضد المجر:

تستضيف ألمانيا منتخب المجر في مباراة مهمة ضمن مجموعة مباريات كأس أمم أوروبا "يورو" ستكون هذه الفرصة المناسبة لكلا الفريقين لإظهار قدراتهما والتأهل نحو المراحل القادمة من البطولة.

اسكتلندا ضد سويسرا:

تجتمع اسكتلندا وسويسرا في مواجهة حاسمة في كأس أمم أوروبا "يورو" بينما يسعى كل فريق إلى الفوز لتحقيق التقدم في البطولة، فإن المباراة من المتوقع أن تكون مثيرة ومثيرة للاهتمام.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بلدية المحلة ضد بيراميدز:

يستضيف نادي بلدية المحلة فريق بيراميدز في إطار الدوري المصري الممتاز يتطلع كل فريق إلى تحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة الهامة التي تعد فرصة للتقدم في الترتيب العام للدوري.

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر:

يلتقي نادي سيراميكا كليوباترا مع فريق مودرن فيوتشر في إطار الجولة الحالية من الدوري المصري الممتاز تأتي هذه المباراة في وقت حاسم لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقفهما في الترتيب العام للدوري.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

وسيكون موعد مباراة الأهلي القادمة، أمام الداخلية، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، خلال اللقاء المؤجل من الجولة 12 بدوري nile.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الحالي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفريق فاركو في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 ستقام المباراة في ملعب المقاولون العرب بدلًا من استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة.