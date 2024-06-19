الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024، رابع أيام عيد الأضحى المبارك في عدد من محافظات مصر وهي كما يلي:

إليكم مواقيت الصلاة في عدد من المدن المصرية اليوم الأربعاء:

مواعيد الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر: 4:07 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:56 ظهرًا
موعد صلاة العصر: 4:32 عصرًا
وقت صلاة المغرب: 7:59 مساءً
وقت صلاة العشاء: 9:32 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر: 4:07 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 1:01 ظهرًا
موعد صلاة العصر: 4:39 عصرًا
وقت صلاة المغرب: 8:07 مساءً
وقت صلاة العشاء: 9:42 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر: 4:01 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:52 ظهرًا
موعد صلاة العصر: 4:29 عصرًا
وقت صلاة المغرب: 7:57 مساءً
وقت صلاة العشاء: 9:30 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر: 4:05 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:44 ظهرًا
موعد صلاة العصر: 4:14 عصرًا
وقت صلاة المغرب: 7:42 مساءً
وقت صلاة العشاء: 9:11 مساءً

مواعيد الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر: 4:21 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:50 ظهرًا
موعد صلاة العصر: 12:04 ظهرًا
وقت صلاة المغرب: 7:43 مساءً
وقت صلاة العشاء: 9:08 مساءً

من فضائل الصلاوات الخمس

غفران الذنوب: تُكفّر الصلاة الذنوب ما بينها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر". [رواه مسلم]

صلة بالله تعالى: تُعدّ الصلاة وسيلة للتواصل مع الله تعالى، وفرصة للتعبير عن الشكر والحمد والخشوع والتوبة.

طمأنينة القلب: تُضفي الصلاة على المسلم الطمأنينة والسكينة، وتُزيل القلق والخوف من قلبه، وتُشعره بالأمان والأمل.

منع الفواحش والمنكرات: تُحجز الصلاة صاحبها عن الفواحش والمنكرات، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الكلام في المساجد، قائلًا: "إنما بنيت المساجد للذكر والصلاة". [رواه أحمد]

صحة البدن: تُعدّ الصلاة رياضة روحية وجسدية، فهي تُحرّك المفاصل وتنشّط الدورة الدموية وتقوّي العضلات.

شفاعة يوم القيامة: تُشفع الصلاة لصاحبها يوم القيامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته". [رواه الترمذي]

واجبات المسلم تجاه الصلاة

المحافظة على أوقاتها: يجب على المسلم أن يُحافظ على أوقات الصلاة، وأن يُؤدّيها في أوقاتها المُحدّدة.

الخُشوع في الصلاة: يجب على المسلم أن يُؤدّي الصلاة بخشوع وخشية من الله تعالى، وأن يُتْقِن أركانها وسجودها.

الحرص على جماعة المسلمين: يجب على المسلم أن يُحرص على أداء الصلاة في جماعة المسلمين، ففيها فضلٌ عظيم.

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