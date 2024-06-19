بعد مؤتمر السلام.. سويسرا تعتزم تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

تقترح لجنة السياسة الأمنية في الغرفة الكبرى بالبرلمان السويسري السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث وافق عشرة برلمانيين سويسريين على هذه المبادرة، وعارضها عشرة آخرون، وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

يذكر أن رئيس اللجنة وافق على الاقتراح بعد ذلك، يحتاج النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت.

ولدى سويسرا قانون بشأن الممتلكات العسكرية وبالتالي، ووفقاً للمادة 22أ، لا تستطيع تصدير الأسلحة إلى البلدان المشاركة في نزاع مسلح ينتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك إذا كان هناك خطر من استخدام الأسلحة ضد المدنيين أو نقلها في نهاية المطاف إلى "بلد غير مرغوب فيه".