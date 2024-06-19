بايدن يعتزم تسوية أوضاع الهجرة لأزواج المواطنين الأمريكيين

يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قواعد جديدة تسهل أوضاع المهاجرين المتزوجين من أمريكيين وحصولهم على الإقامة الدائمة، في وقت تعد مسألة الهجرة من المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، تحاول إدارة بايدن تحقيق توازن فيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للعديد من الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وهذا الملف موضوع حساس سياسيًا بالنسبة للرئيس الديمقراطي الذي يتهمه سلفه الجمهوري دونالد ترامب وخصمه في انتخابات نوفمبر، بالتساهل فيه.

ولن توسع القواعد الجديدة نطاق حق الحصول على الإقامة الدائمة، بل ستسهل الإجراءات للأشخاص المؤهلين. ويشمل ذلك إزالة شرط مغادرة البلاد كجزء من عملية تقديم الطلب.

وستطبق القواعد الجديدة على الأشخاص الموجودين في البلاد منذ 10 سنوات على الأقل والمتزوجين من مواطن أمريكي قبل 17 يونيو 2024.

وتقدر الإدارة عددهم بنحو 500 ألف شخص، بالإضافة إلى ذلك سيكون حوالي 50 ألفا من أبناء المهاجرين المتزوجين من أمريكيين مؤهلين لتقديم طلب إقامة دائمة.