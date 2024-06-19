علماء يحذّرون من ثقب أسود هائل استيقظ من سباته

في مركز مجرة ​​درب التبانة، يوجد ثقب أسود هائل تبلغ كتلته نحو 4 ملايين مرة كتلة شمس مجرتنا، ويُطلَق عليه اسم "القوس إيه*"، ووصفه بعض العلماء بـ"العملاق الوديع" بسبب سكونه، لكنه قد يصبح وحشًا ذات يوم.

وقال باحثون، أمس الثلاثاء، إنهم لاحظوا في وقت الحدوث توهجًا كبيرًا في قلب مجرة ​​أخرى ناجم على ما يبدو عن استيقاظ لثقب أسود هائل الكتلة من سكونه والبدء في تغذية نفسه بالمواد القريبة منه، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصْد عملية استيقاظ كهذه وقت حدوثها.

ويتم استخدام التلسكوبات الأرضية والمدارية لتتبع الأحداث التي تتكشف في قلب مجرة ​​تسمى "إس.دي.إس.إس1335+0728"، وتقع على بعد نحو 360 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العذراء.

والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال عام، وتبلغ 9.5 تريليون كيلومتر.



والثقوب السوداء هي أجسام استثنائية الكثافة، وتبلغ درجة جاذبيتها حدًا من الشدة يجعل حتى الضوء لا يفلت منها.

ويتراوح حجمها من كتلة تعادل نجمًا واحدًا إلى ثقوب عملاقة توجد في قلب مجرات كثيرة، وتكون أضخم بملايين وحتى مليارات المرات.

وتبلغ كتلة الثقب الأسود الهائل الموجود في مجرة "إس.دي.إس.إس1335+0728" نحو مليون مرة كتلة الشمس.