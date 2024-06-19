مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو

ذكر المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سينتهي أجل الأحكام التي تم إدخالها خلال تفشي وباء (كوفيد - 19)؛ لتحل محلها هياكل سداد التكاليف المعتادة من قبل التأمين الصحي الإلزامي.

وأوضح المكتب -في بيان أمس الثلاثاء، وفقًا لإذاعة (إل إف إم) الإخبارية- أن اللقاح سيخضع لتقاسم التكلفة مع إمكانية الخصم والدفع المشترك، وسيتحمل التأمين الصحي الإلزامي تكلفة اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين يوصى بهم ولا سيما الأشخاص العرضة للصابة الذين لديهم تاريخ طبي أو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وأضاف أنه سيتم إدخال تغييرات أخرى متعلقة بسداد تكاليف الخدمات من قبل التأمين الصحي الإلزامي حيز التنفيذ في 1 يوليو المقبل، وتشمل توسيع فحص حديثي الولادة ليشمل الضمور العضلي نخاعي المنشأ، وهو مرض وراثي نادر وخطير يتسبب بضعف العضلات التدريجي.

وفي 18 يونيو 2023، وافق السويسريون على تمديد بعض أحكام قانون (كوفيد-19)، وينتهي أجل هذه الأحكام نهاية يونيو الجاري، ومن بينها تحمل التأمين الصحي الإلزامي والكونفيدرالية والكانتونات تكاليف لقاح فيروس كورونا.