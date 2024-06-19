حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يونيو2024، حيث من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا في معظم مناطق البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلًا في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية كما أن هناك توقعات بنشاط وفترات متقطعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.



حالة الطقس اليوم في مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مدن وعواصم محافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

6 أكتوبر: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

بنها: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

دمنهور: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

وادي النطرون: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

كفر الشيخ: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

المنصورة: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

الزقازيق: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

شبين الكوم: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

طنطا: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

دمياط: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 31 درجة مئوية

بورسعيد: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 31 درجة مئوية

الإسماعيلية: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

السويس: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

العريش: الصغرى 22 درجة مئوية، العظمى 30 درجة مئوية

رفح: الصغرى 21 درجة مئوية، العظمى 30 درجة مئوية

رأس سدر: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

نخل: الصغرى 18 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

كاترين: الصغرى 16 درجة مئوية، العظمى 34 درجة مئوية

الطور: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

طابا: الصغرى 26 درجة مئوية، العظمى 37 درجة مئوية

شرم الشيخ: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 41 درجة مئوية

الإسكندرية: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 31 درجة مئوية

العلمين: الصغرى 22 درجة مئوية، العظمى 30 درجة مئوية

مطروح: الصغرى 22 درجة مئوية، العظمى 29 درجة مئوية

السلوم: الصغرى 21 درجة مئوية، العظمى 32 درجة مئوية

سيوة: الصغرى 20 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

رأس غارب: الصغرى 29 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

الغردقة: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 40 درجة مئوية

سفاجا: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 41 درجة مئوية

مرسى علم: الصغرى 29 درجة مئوية، العظمى 42 درجة مئوية

شلاتين: الصغرى 28 درجة مئوية، العظمى 42 درجة مئوية

حلايب: الصغرى 29 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

أبو رماد: الصغرى 27 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

رأس حدربة: الصغرى 28 درجة مئوية، العظمى 36 درجة مئوية

الفيوم: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

بني سويف: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية

المنيا: الصغرى 25 درجة مئوية، العظمى 39 درجة مئوية

أسيوط: الصغرى 26 درجة مئوية، العظمى 40 درجة مئوية

سوهاج: الصغرى 27 درجة مئوية، العظمى 40 درجة مئوية

قنا: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 45 درجة مئوية

الأقصر: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 46 درجة مئوية

أسوان: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 47 درجة مئوية

الوادي الجديد: الصغرى 29 درجة مئوية، العظمى 41 درجة مئوية

أبو سمبل: الصغرى 30 درجة مئوية، العظمى 44 درجة مئوية.