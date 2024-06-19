بالمصنعية| سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

شهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر اليوم 19 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظا في محلات الصاغة، وذلك بعد الارتفاعات الطفيفة التي حدثت قبل إجازة عيد الأضحى، حيث يعكس هذا الاستقرار توافق أسعار الذهب محليًا مع استقرار أسعاره عالميا في آخر تعاملات البورصة، والتي سجلت المستويات التالية:



سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وسجل سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 كتالي:

عيار 24: بيع 3588.5 جنيه، شراء 3565.75 جنيه.

عيار 22: بيع 3289.5 جنيه، شراء 3268.5 جنيه.

عيار 21: بيع 3140 جنيه، شراء 3120 جنيها.

عيار 18: بيع 2691.5 جنيه، شراء 2674.25 جنيه

عيار 14: بيع 2093.25 جنيه، شراء 2080 جنيها.

عيار 12: بيع 1794.25 جنيه، شراء 1782.75 جنيه.

عيار 9: بيع 1345.75 جنيه، شراء 1337.25 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

أسعار مصنعية المشغولات الذهبية في مصر شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، وتختلف قيمتها من محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، وذلك حسب عيار الذهب تُعرف المصنعية بأنها الرسوم الإضافية التي يتحملها المشتري لصاحب المحل الذي يقوم بتحويل الذهب الخام إلى مشغولات ذهبية تشمل تلك الرسوم أجور صانع المجوهرات وإيجار المحل ونفقات تشغيل المحل مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

سعر الذهب في مصر

سعر جنيه الذهب:

الجنيه الذهبي سجل اليوم في مصر، حوالي 25120 جنيها للبيع و24960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب:

أما سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، فبلغ حوالي 2330 دولارًا للبيع و2329 دولارًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب في المعاملات الدولية صباح اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الأونصة 2330 دولارًا للبيع و2329 دولارًا للشراء يأتي هذا الاستقرار بعد أن شهد الذهب ارتفاعًا في الأيام السابقة، نتيجة ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يواصل المستثمرون مراقبة بيانات الاقتصاد الأمريكي وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لتحديد اتجاهات السوق المستقبلية بعناية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وتسجل السبائك btc عيار 24 بيع 3588.5 جنيه، وشراء 3565.75 جنيه للجرام.