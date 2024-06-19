روسيا: تجمّد بايدن وحمله الزر النووى يثير القلق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الشيء الذي يقلق الجميع هو حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "نظرا إلى أنه يدير قوة نووية ويتجمد أكثر فأكثر".

وحسب “روسيا اليوم”، جاءت كلمات زاخاروفا تعليقا على تصريحات البيت الأبيض بأن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يجب أن يهم الجميع.

وكتبت زاخاروفا على قناتها بتطبيق "تليجرام": "إذا كان هناك شيء يقلق الجميع، فهو حالة بايدن. سواء من الناحية الجسدية، نظرًا لأنه يقود قوة نووية ويتجمد أكثر فأكثر، أو من الناحية المالية، بسبب الطبيعة الإجرامية لمظهره المرتبط بعمليات الاحتيال في الفساد الأوكراني".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت في وقت سابق، إن تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية يجب أن يثير قلق الجميع.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية: "تعميق التعاون بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية هو اتجاه ينبغي أن يثير قلقا كبيرا لكل من يهتم بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ على نظام عدم الانتشار العالمي وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ودعم شعب أوكرانيا الذي يدافع عن حريته واستقلاله".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تحذر من هذا الأمر منذ فترة طويلة".