الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاقتصاد الفرنسى فى أزمة وتحذيرات ماكرون تتصاعد

ماكرون
ماكرون

ذكرت مجلة "ذا سبيكتيتر" البريطانية، أنه بينما يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مشحونة، يحذر مرارًا وتكرارًا الناخبين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على انتخاب حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان في الحكومة.

 

وبحسب المجلة، يستخدم ماكرون سوق السندات كسلاح بشكل فعال، بينما يشير حلفاؤه إلى ما جرى في ظل حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، والتركيز على رسالة واضحة مفادها "لا تفكروا حتى في الأمر".

 

وأضافت المجلة، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على ماكرون في حالة الذعر في فرنسا، حيث أن القرار الذي اتخذه بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة الأسبوع الماضي كان ناجحًا للغاية.

 

ولفتت المجلة إلى أن حزب النهضة بزعامة ماكرون يحتل المركز الثالث خلف حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية اليسارية الموحدة.

 

وتظهر استطلاعات الرأي انخفاض عدد أعضاء حزبه إلى 50 أو 60 نائبًا، وهي نتيجة ستجعله عاجزًا خلال السنوات الثلاث المتبقية من فترة وجوده في منصبه.

 

ونقلت المجلة على لسان وزير المالية برونو لو ماري قوله، إن فرنسا قد تواجه "سيناريو ليز تروس"، في حين تحدث الرئيس نفسه عن إلقاء قنبلة يدوية على الناخبين.

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