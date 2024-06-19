سعر الدولار اليوم 19-6-2024 فى مصر

يستمر سعر الدولار في الاستقرار اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024، في رابع وآخر أيام عيد الأضحى المبارك، مقابل الجنيه المصري، مع استمرار إجازة البنوك لعيد الأضحى ووفقًا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، تستمر إجازة العاملين في الجهاز المصرفي من الأحد 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين 47.75 جنيه كأعلى سعر و47.50 جنيه كأقل سعر في البنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

اليورو: 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 60.86 جنيه للشراء و61.07 جنيه للبيع

الريال السعودي: 12.70 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 12.97 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع



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