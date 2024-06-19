الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم 19-6-2024 فى مصر

الدولار
الدولار

يستمر سعر الدولار في الاستقرار اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024، في رابع وآخر أيام عيد الأضحى المبارك، مقابل الجنيه المصري، مع استمرار إجازة البنوك لعيد الأضحى ووفقًا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، تستمر إجازة العاملين في الجهاز المصرفي من الأحد 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين 47.75 جنيه كأعلى سعر و47.50 جنيه كأقل سعر في البنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني: 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

اليورو: 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني: 60.86 جنيه للشراء و61.07 جنيه للبيع
الريال السعودي: 12.70 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي: 12.97 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع
الدينار الكويتي: 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع

أقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

 

سعر الدولار اليوم الدولار الدولار اليوم الدولار اليوم في مصر سعر صرف الدولار عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال ينسف منازل فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": رفضنا ترشيح محمد مرسى للحكم حتى لا نسلمهم البلد

بدء عمليات تفويج الحجاج إلى فنادق مكة المكرمة

بايدن يعتزم تسوية أوضاع الهجرة لأزواج المواطنين الأمريكيين

بعد مؤتمر السلام.. سويسرا تعتزم تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

علماء يحذّرون من ثقب أسود هائل استيقظ من سباته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"