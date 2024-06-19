الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف غريب يكشف لـ"صاحبة السعادة" مسيرة عادل إمام من المسرح إلى القمة

الناقد الفني أشرف
الناقد الفني أشرف غريب

ألقى الناقد الفني أشرف غريب، الضوء على المسيرة الفنية الرائدة للفنان عادل إمام، مشيرًا إلى انطلاقة إمام في عالم الفن منذ عام 1962 بظهوره في مسرحية "ثورة قرية" للمخرج حسين كمال، والتي شهدت مشاركته كـ"كومبارس متكلم".

وأشار غريب، خلال لقائه مع  الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاع عبر فضائية "dmc"، إلى نقطة تحول في مشوار إمام حيث انضم في نفس العام لـ"المسرح السادس"، وهو فضاء فني يُعنى بالأعمال التقدمية، موضحًا أنه قد ساهم اهتمام المخرج حسين كمال بهذا التوجه في اكتشاف الموهبة الكوميدية لإمام.

وأكد "غريب" أن بداية إمام الحقيقية كانت في 1963 من خلال دوره في مسرحية "أنا وهو وهي"، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام يُعد من أنجح الناس التي تجيد إدارة موهبتها.

الناقد الفني أشرف غريب عادل امام كومبارس متكلم الإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة الزعيم عادل إمام

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