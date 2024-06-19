الحاج الـ 12 من الفيوم .. وفاة شعبان سيف النصر خلال أداء مناسك الحج

توفي الحاج شعبان أحمد حسان سيف النصر، المقيم في قرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بالفيوم، وذلك في أثناء أداء مناسك الحاج، وسط حالة من الحزن الشديد عليه من أسرته وأهالي قريته.

وفاة خلال أداء المناسك

ولقي الحاج شعبان أحمد حسان، وجه الله الكريم، في أثناء أداء مناسك الحج، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتستعد أسرة الحاج شعبان أحمد حسان، لأداء صلاة الغائب على روح المتوفى، بوجود أهالي قريته الذين أكدوا أنه كان حسن الخلق ومحبوبا من الجميع، داعين الله أن يرحمه ويرزقه حسن الخاتمة.

وأكد حمدي سيف النصر، أحد أقارب الحج المتوفى، أن الأسرة ستصلي صلاة الغائب اليوم بقرية قلهانة بمركز إطسا عقب الانتهاء من مراسم دفن الجثمان في البقيع.

ويعد الحاج شعبان أحمد الحالة الـ12 من حجاج محافظة الفيوم الذين لقوا الله سبحانه وتعالى ملبين نداء الحق بالحج لبيت الله الحرام طامعين في مغفرة، وأكد المئات على صفحات التواصل الاجتماعي أنها حسن خاتمة داعين للمتوفين بالجنة والمغفرة، ولأنفسهم بحسن خاتمة مثلها.

وكانت قد توفيت سيدة تُدعى هنية علي عبد الظاهر تبلغ من العمر 49 عاما من قرية الخالدية التابعة لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم.

وسادت حالة من الحزن والأسى بقرية الخالدية فور معرفتهم بنبأ وفاتها وتداول صورتها عدد من الصفحات داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها.

وقال عادل عبد الظاهر أحد أقارب الحاجة المتوفاة، إن الحاجة هنية كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وكانت دائما تسأل الله حسن الخاتمة وأن تلقى ربها على جبل عرفات وقد استجاب الله لطلبها فماتت في أفضل الأيام وأفضل العبادات وأفضل البقاع.

وأضاف أن أسرتها سوف تتلقى العزاء بقرية الخالدية مسقط رأس الراحلة بعد صلاة العشاء أمام منزلها.