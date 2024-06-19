المتحدثة باسم الخارجية الروسية تسخر من علاقة أمريكا بالاتحاد الأوروبى

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت "إن الولايات المتحدة حولت أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى عبيد لديها وحرمتهم تماما من الاستقلال، مثلما فعل حكام روما القديمة".

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية عن بيان صادر عن زاخاروفا "إن الولايات المتحدة حولت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، التي شكلت ذات يوم مركزا اقتصاديا قويا، إلى دول تابعة عبر إيهامهم أنهم أصدقاء شخصيون، والحقيقة أنهم عملاء للرئيس الأمريكي جو بايدن، فهم لا يفكرون بمواطنيهم، بل ينفذون كل ما يملى عليهم من الخارج".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد قال، في وقت سابق اليوم، "إن الولايات المتحدة تريد فرض نظام على العالم، وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد، وإن الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطا خارجية شديدة، كما أن واشنطن تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة، لكن كل محاولات احتواء روسيا وعزلها عن العالم فشلت".