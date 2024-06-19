الأربعاء 19 يونيو 2024
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رامى عبدالرازق: يمكن دراسة تحولات المجتمع المصرى من أعمال عادل إمام (فيديو)

الناقد الفني رامي
الناقد الفني رامي عبدالرازق

ألقى الناقد الفني رامي عبدالرازق، الضوء على مشوار الفنان عادل إمام الفني، مستعرضًا مراحل تطوره منذ بزوغ نجمه وتألقه في أدوار متنوعة خلال فترة الثمانينات.

 

أكد عبدالرازق، خلال لقائه مع  الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يمكن دراسة تحولات المجتمع المصري من خلال تتبع أعمال الزعيم عادل إمام، وهذا الأمر الذي يجعله جزءً كبيرًا من تاريه مصر.

 

وشدد على أهمية فترة الثمانينات التي شهدت تجارب فريدة لإمام، والتي أظهرت قدراته التمثيلية المتفردة في أدوار تجمع بين الميلودراما والرومانسية والكوميديا.

 

أبرز "عبدالرازق" تخطي إمام لفكرة الأفلام الكوميدية ذات المضمون الخفيف، متجهًا نحو أعمال تعبر عن هموم المجتمع وتخاطب شرائح واسعة من الجمهور، مؤكدًا أن هذه المرحلة كانت نقطة انطلاق لشعبية إمام الحقيقية.

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