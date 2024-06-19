الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": رفضنا ترشيح محمد مرسى للحكم حتى لا نسلمهم البلد

كريمة الحفناوى
كريمة الحفناوى

قالت  الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك مشاكل مع الإخوان، وكانوا يجلسون معهم قبل ترشحهم للحكم، مشيرة إلى أنه خلال احدى اللقاءات التلفزيونية حضرها رموز للإخوان ومنهم الكتناني وقالوا إنهم لا يريدون أن يشاركوا في السلطة وكان ذلك قبل الانتخابات البرلمانية.
 

وأضافت، الحفناوي"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"،مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها قالت في احدى البرامج التي شاركت فيها إنهم لن يرشحوا  محمد مرسي، ولا أحمد شفيق، مؤكدة أن ترشيحهم لمرسي كان بمثابة تسليمهم البلد للجماعة وسيتم أخونة الدولة كما أن "شفيق"، هو رمز من رموز النظام القديم وكانوا يرفضون ذلك.
 

وتابعت، أنه قبل الانتخابات البرلمانية كان هناك جمعة أطلقوا عليها "كندهار"، وخرج الإخوان فيها بأعلام سوداء تشبه أعلام تنظيم القاعدة ووقتها انتهى الكلام الحلو والشواهد كانت تقول إن الإخوان امتلكوا الحكم وروجوا أنهم سيحكموا البلاد لـ500 عام على الطريقة العثمانية وبعدها جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لجامعة القاهرة وكانوا ينتظرون منه إعلان الخلافة الإسلامية ولكنه لم يفعل.

 

تفاصيل البرنامج
 

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

كريمة الحفناوى الإخوان محمد مرسي البلد رجب طيب أردوغان احمد شفيق

مواد متعلقة

الحفناوي لـ"الشاهد": رصاصة الغدر قتلت الحسيني أبو ضيف لأنها ضد نشر الحقيقة

كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": لحظة تشييع جثمان الحسيني أبو ضيف كانت موجعة

كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": الإخوان يتبعون اسلوب الاشاعات وإباحة الخصوصية للمعارضين

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" عن كواليس أول اجتماع له بـ مرسى فى الاتحادية

عبدالحليم لـ"الشاهد": حسن مالك له قول شهير وهو أن "اقتصاد مبارك جيد لكنه يريد الإصلاح بعض الشىء"

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": كنت أعلم أن حكم الإخوان أقصر طريق للتخلص منهم

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": أدركت ضرورة رحيل الإخوان قبل أن يحكموا

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال ينسف منازل فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات

أول تعليق لكوريا الشمالية على زيارة بوتين

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدة برعشيت جنوب لبنان (فيديو)

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"