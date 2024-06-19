الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كانوا راجعين من فسحة العيد.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بقنا

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 8 أشحاص، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب داخل ترعة على كوبري العقب، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب داخل ترعة على طريق كوبري العقب مركز قوص.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من بندر قنا خلال ذهابهم لقضاء فسحة العيد في محافظة الأقصر على طريق قرية العقب مركز قوص، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

العثور على جثة 

في سياق آخر كان قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب متعفنة داخل منزله في قرية بشلاو، التابعة لدائرة مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل منزله في قرية بشلاو مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام حمزة، رئيس المباحث، والرائد أحمد هشام معاون أول مباحث مركز شرطة نقادة، وتبين بعد الفحص أن الجثة لشخص يُدعى محمد.ن.، في الأربعينيات من العمر، من قرية بشلاو متوفي من يومين داخل منزله الذي يعيش بمفرده داخله والجيران اكتشفوا وفاته الطبيعية من الرائحة ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إسعاف حادث 7 في حادث تصادم قنا

مواد متعلقة

النيابة تعاين حريقًا ضخمًا التهم 4 منازل فى قنا

بعد انخفاض درجات الحرارة.. القناوية يحتفلون بعيد الأضحى على كورنيش النيل

العيد فى قنا حاجة تانية.. الشباب يحتفل بالرقص على الأغانى والتنورة بالشوارع

العثور على جثة مسن داخل ترعة فى قنا

الحرارة تمنع أهالى قنا من الاحتفال بالعيد

محافظ قنا يشهد ذبح 131 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية

وفاة ثالث سيدة من قنا خلال أداء مناسك فريضة الحج

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يستهدف مصنع ‌"بلاسان" الإسرائيلى للصناعات العسكرية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال حى الشيخ رضوان بغزة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدة برعشيت جنوب لبنان (فيديو)

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

استشهاد عدد من الفلسطينيين فى قصف على مناطق وسط قطاع غزة

عاجل.. الجيش الأمريكى يعلن تدمير 9 مسيرات للحوثيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"