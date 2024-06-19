كانوا راجعين من فسحة العيد.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بقنا

أصيب 8 أشحاص، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب داخل ترعة على كوبري العقب، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب داخل ترعة على طريق كوبري العقب مركز قوص.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من بندر قنا خلال ذهابهم لقضاء فسحة العيد في محافظة الأقصر على طريق قرية العقب مركز قوص، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

العثور على جثة

في سياق آخر كان قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب متعفنة داخل منزله في قرية بشلاو، التابعة لدائرة مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل منزله في قرية بشلاو مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام حمزة، رئيس المباحث، والرائد أحمد هشام معاون أول مباحث مركز شرطة نقادة، وتبين بعد الفحص أن الجثة لشخص يُدعى محمد.ن.، في الأربعينيات من العمر، من قرية بشلاو متوفي من يومين داخل منزله الذي يعيش بمفرده داخله والجيران اكتشفوا وفاته الطبيعية من الرائحة ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.