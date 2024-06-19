مبعوث بايدن يعود إلى إسرائيل فى محاولة لنزع فتيل حرب محتملة مع حزب الله

عاد مبعوث الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، من بيروت، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأطلعه على تفاصيل اجتماعاته مع كبار المسؤولين في لبنان، والرامية إلى خفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، ومنع تحول الاشتباكات المُتصاعدة إلى حرب.

وأكد هوكشتاين في إسرائيل، على أن المقترح الّذي قدّمه الرّئيس الأمريكي جو بايدن للتّهدئة في قطاع غزة من شأنه أن ينهي الحرب ويفتح المجال للحلول الدّبلوماسيّة، وهذا قد يضع أيضًا حدًا للنّزاع على طول الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل.

وفي وقت سابق، نشر حزب الله اللبناني مشاهد ملتقطة من طائرات استطلاع جوي.. وأظهرت اللقطات بوضوح ميناء حيفا، وهو ما يعني أن هذه الطائرات المسيرة قطعت مسافة ليست بالقليلة دون رصد الجيش الإسرائيلي لها.

وردا على مقاطع الفيديو التي نشرها حزب الله، قال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة، يسرائيل كاتس، في بيان صحفي: "يتفاخر (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله اليوم، بأنه صوّر موانئ حيفا التي تديرها شركات عالمية ضخمة من الصين والهند، ويهدّد بتدميرها".

وهدد وزير الخارجيّة الإسرائيلي، من أنه: "في حرب شاملة، سيتمّ تدمير حزب الله، وسيتعرض لبنان لضربة قاصمة".