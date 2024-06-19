الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد عدد من الفلسطينيين فى قصف على مناطق وسط قطاع غزة

قصف
قصف

استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية إن عددا من الشهداء ارتقوا في استهداف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة أبو صفية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوا من انتشال جثامين 3 شهداء ارتقوا في قصف على منطقة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكان 3 مواطنين استشهدوا مساء الثلاثاء في قصف لطيران الاحتلال على الحي السعودي غرب مدينة رفح، في استهداف لمواطنين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.

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