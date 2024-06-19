الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأردن وتونس يعلنان عن وفيات جديدة فى الحج

الحج
الحج

ارتفعت حصيلة الوفيات خلال الحج مع إعلان الأردن وتونس، أمس الثلاثاء، عن المزيد من الوفيات بعد أن بلغت الحرارة 51.8 درجة مئوية في مكة المكرمة.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها هذا العام 235، فيما توفى أكثر من 240 حاجا في العام الماضي.

ولم تحدد معظم البلدان عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وأفادت السلطات السعودية بعلاج أكثر من 2000 حاج يعانون من الإجهاد الحراري، لكنها لم تقدم معلومات عن الوفيات.

وقال الأردن الثلاثاء إنه تم إصدار 41 تصريحا لدفن حجاج متوفين في مكة، وكان قد أعلن الأحد عن 14 وفاة بسبب ضربات الشمس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أيضا إن عددا غير محدد من الحجاج الأردنيين في عداد المفقودين وأن السلطات تحاول تحديد مكانهم وإعادتهم إلى بلدهم.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء بأن 35 حاجا لقوا حتفهم وسط "ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة" في السعودية.

ولم يذكر البيانان الأردني والتونسي على وجه التحديد عدد الوفيات التي يمكن أن تعزى إلى الحرارة مقارنة بعوامل أخرى.

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يستهدف مصنع ‌"بلاسان" الإسرائيلى للصناعات العسكرية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال حى الشيخ رضوان بغزة (فيديو)

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة مردا شمال سلفيت ويغلق مداخلها

البرتغال تستهل مشوارها فى اليورو بفوز قاتل على التشيك

كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": الإخوان قدموا مشروعا عن قناة السويس هدفه عزل القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"