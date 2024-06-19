الأردن وتونس يعلنان عن وفيات جديدة فى الحج

ارتفعت حصيلة الوفيات خلال الحج مع إعلان الأردن وتونس، أمس الثلاثاء، عن المزيد من الوفيات بعد أن بلغت الحرارة 51.8 درجة مئوية في مكة المكرمة.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها هذا العام 235، فيما توفى أكثر من 240 حاجا في العام الماضي.

ولم تحدد معظم البلدان عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وأفادت السلطات السعودية بعلاج أكثر من 2000 حاج يعانون من الإجهاد الحراري، لكنها لم تقدم معلومات عن الوفيات.

وقال الأردن الثلاثاء إنه تم إصدار 41 تصريحا لدفن حجاج متوفين في مكة، وكان قد أعلن الأحد عن 14 وفاة بسبب ضربات الشمس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أيضا إن عددا غير محدد من الحجاج الأردنيين في عداد المفقودين وأن السلطات تحاول تحديد مكانهم وإعادتهم إلى بلدهم.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء بأن 35 حاجا لقوا حتفهم وسط "ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة" في السعودية.

ولم يذكر البيانان الأردني والتونسي على وجه التحديد عدد الوفيات التي يمكن أن تعزى إلى الحرارة مقارنة بعوامل أخرى.