الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حزب الله يستهدف مصنع ‌"بلاسان" الإسرائيلى للصناعات العسكرية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، استهداف مصنع ‌"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "سعسع" بصواريخ الفلق.

 

وقال حزب الله في بيان: ردًا على اعتداءات العدو "‏الإسرائيلي" المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بصواريخ ‏الفلق". ‏

 

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أوري جوردين، ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك، وافقوا على خطط في تقييم مشترك للوضع في القيادة الشمالية، في إطار الاستعدادات لمواصلة الحرب ضد حزب الله.

 

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فأنه في إطار تقييم الوضع، تمت الموافقة على الخطط التنفيذية للهجوم في لبنان وتنفيذها، كما اتخذت قرارات بمواصلة تسريع جهوزية القوات في الميدان.

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